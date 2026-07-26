El 22@ se consolida como motor económico de Barcelona y aspira a ser el modelo de distrito tecnológico en Europa

Más de 12.000 empresas -5.000 de ellas tecnológicas-, una red de 10 aceleradoras y 40 espacios de 'coworking', en un ecosistema que da empleo a más de 150.000 personas y cuenta con la presencia de 16 universidades y business school con cerca de 200.000 estudiantes. Con estas magnitudes, el 22@ de Barcelona no solo consolida su peso como motor económico de la capital catalana, sino que acelera su expansión hacia el norte del barrio del Poblenou con la ambición de reforzarse como referente global de innovación.

Otro dato refuerza esa posición: de los 203 hubs tecnológicos con capacidad de decisión que existen en Catalunya, 68 están instalados en el 22@. En términos económicos, el distrito es ya el segundo mayor contribuyente al PIB de Barcelona, solo por detrás del Eixample, tradicionalmente el principal motor comercial y administrativo de la ciudad. El PIB de Barcelona cerró 2025 con un volumen superior a los 107.000 millones de euros, consolidando un crecimiento del 3% interanual, lo que supone cerca de una tercera parte (el 34%) del de la economía catalana.

En este contexto de crecimiento y reposicionamiento estratégico se produce el relevo al frente de la asociación 22@Network Barcelona. Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia, acaba de asumir la presidencia, aunque el cambio ya se anunció semanas atrás en el 22@ Innovation Day, cuando Susana Prado, presidenta saliente, le cedió el testigo tras dos años al frente. Polo, vinculado al distrito desde hace más de 20 años, no llega como un desconocido: ha sido vicepresidente estratégico y forma parte de la junta desde hace seis años. Insiste, en este sentido, en que no habrá ruptura. Y es que los mismos miembros continúan en la entidad, solo cambiarán de rol. Prado pasa a ser vicepresidenta de estrategia y Javier Bernades, de Cushman & Wakefield, releva a Anna Gener, de Savills Barcelona, en la vicepresidencia de urbanismo. El secretario de 22@Network Barcelona es Héctor Bros, de Cuatrecasas.

Llegar a los 500 socios

La asociación, que no debe confundirse con el conjunto de empresas del distrito, cuenta hoy con 400 socios, que pagan cuotas de entre 500 y 4.700 euros anuales. El objetivo para este nuevo mandato es claro: crecer el 25%, hasta llegar a los 500 socios en 2026. El presidente adelanta además una ambición que trasciende Barcelona: la asociación negocia con otras ciudades y otros distritos europeos para dotar de marco jurídico la figura del "distrito tecnológico" a nivel comunitario, una categoría inexistente hoy en Bruselas. La idea es que el 22@ sirva de modelo para que otros países definan políticas de innovación de la Comunidad Europea antes de que llegue la regulación.

Con estos mimbres, Polo resume su hoja de ruta con una idea que repite varias veces: el 22@ no es solo un barrio en obras, sino, según sus propias palabras, «una infraestructura de país que Catalunya y España deben aprender a aprovechar».

Otra novedad que Polo comparte es la reciente mudanza de la sede de la asociación a un nuevo edificio, cedido gracias a un acuerdo con su propietario. Se trata, no obstante, de una solución provisional, ya que la entidad reclama desde hace tiempo un espacio propio e integrado en el distrito que sirva de punto de encuentro para las delegaciones internacionales que visitan el 22@ casi a diario para conocer su modelo de actividad. Precisamente por eso, insiste en que uno de los ejes de trabajo de la entidad pasa por «poner en valor que el distrito es un referente, la puerta de entrada de la innovación y el talento».

Vacantes profesionales

Además, el nuevo presidente pone cifras sobre un problema que las empresas arrastran desde hace tiempo: la dificultad para cubrir vacantes tecnológicas. Cita el caso de su propia compañía, T-Systems, para ilustrar la situación. En España faltan por cubrir unos 100.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico. El perfil buscado, además, cambia. Las empresas ya no solo fichan ingenieros e informáticos, sino biomédicos, psicólogos o abogados a los que luego forman en tecnología, un giro que Polo vincula al auge de la inteligencia artificial y a la necesidad de combinar conocimiento técnico con visión de negocio.

Para acortar la distancia entre lo que piden las empresas y lo que enseñan las universidades, la asociación impulsa un hub sobre inteligencia artificial (IA) que traslada las necesidades del tejido empresarial a los centros de educación superior y a la administración, con el objetivo de influir en los planes de estudio y crear microcertificaciones que agilicen la reconversión de profesionales.

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Preguntado por lo que pediría a las administraciones, Polo no habla de suelo para oficinas, sino de vivienda: la escasez de pisos asequibles cerca del distrito, sostiene, ya frena la instalación de empresas que buscan que sus empleados vivan cerca del trabajo. Junto a la vivienda, señala la movilidad como el otro gran frente de mejora.