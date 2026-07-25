Salarios
Nacho de la Calzada, abogado laboralista: "Tu empresa puede que te haya cambiado el sueldo sin que te enteres"
El experto explica que el cambio puede producirse cuando disminuye la retención del IRPF pero se reduce el salario bruto para mantener el mismo sueldo neto, una práctica que considera ilegal
Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre la desconexión digital: "Estar contratado no significa estar disponible todo el día"
Seguro que alguna vez has revisado tu nómina y te has llevado la sorpresa de comprobar que has cobrado menos que el mes anterior. Esta situación es más habitual de lo que muchos trabajadores creen y puede deberse a varios factores. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como Un Tío Legal (@laboral_tips), explica uno de los motivos más frecuentes por los que puede producirse esta diferencia.
Muchos trabajadores revisan únicamente la cantidad que reciben cada mes en su cuenta bancaria, pero pasan por alto un dato que puede esconder una reducción salarial. Según explica el experto, el primer paso para detectar este tipo de situaciones es analizar la nómina completa, no solo el importe final que se cobra.
"Tu empresa puede que te haya cambiado el sueldo sin que te enteres, así que coge tu nómina que vamos a revisarlo"
La clave está en el salario bruto, no en el dinero que llega a la cuenta
Nacho recuerda que una nómina se divide en dos grandes bloques. Por un lado, aparecen los devengos, donde figuran conceptos como el salario base, complementos, pluses o pagas extraordinarias. Por otro, las deducciones, entre las que se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF.
Es en este último apartado donde pueden aparecer los problemas. El abogado explica que el porcentaje de retención del IRPF no es fijo, sino que depende de la situación personal y familiar de cada trabajador. Tener hijos, un grado de discapacidad o una modificación en los tramos del impuesto puede hacer que Hacienda reduzca la cantidad que se descuenta cada mes.
En circunstancias normales, cuando baja la retención del IRPF, el salario bruto permanece igual y el trabajador cobra más dinero neto, ya que soporta una menor deducción.
El salario neto puede esconder una rebaja salarial
El problema aparece en aquellas empresas que pactan con sus empleados un salario neto mensual en lugar de un salario bruto.
Como ejemplo, Nacho plantea el caso de un trabajador que percibe 1.500 euros netos con una retención del 10 %. Si posteriormente esa retención baja al 5 % por un cambio en la normativa o por su situación personal, el empleado debería recibir un salario neto superior, ya que el descuento fiscal es menor.
Sin embargo, el experto denuncia que algunas empresas reducen el salario bruto para que el trabajador continúe cobrando exactamente esos mismos 1.500 euros.
Una práctica que es ilegal
El abogado sostiene que esta actuación constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque supone alterar la retribución del empleado sin seguir el procedimiento previsto en la legislación laboral.
Además, insiste en que una reducción de la retención del IRPF debe beneficiar al trabajador, incluso aunque exista un acuerdo previo para cobrar un salario neto.
Por ello, recomienda comparar las nóminas anteriores y posteriores al cambio de retención. Si el importe del salario bruto o de la base de cotización ha disminuido mientras el neto permanece igual, considera que existen motivos para revisar la situación y, en su caso, reclamar.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- El Congreso reforma su reglamento para facilitar que ERC o Junts tengan grupo parlamentario en el futuro
- La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
- Guerra de Irán, en directo. Última hora
- Amancio Ortega compra el complejo de oficinas parisino Capital 8 por un récord de 850 millones de euros
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
- Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
- El juez rechaza el intento de Zapatero de anular la causa porque se solicitó fuera de plazo