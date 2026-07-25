La 'youtuber' Dana Lucia durante su viaje a Escocia: "Te pagan para que vengas a vivir aquí"

Actualmente, el 55% de la población mundial vive en grandes ciudades. Según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, se estima que esta proporción aumentará hasta un 13% de cara a 2050, por lo que la concentración demográfica será cada vez más alta.

Por contra, mientras las grandes metrópolis siguen atrayendo a más y más residentes, muchos pueblos están siendo abandonados.

En los últimos años, en un intento de combatir la despoblación rural y fomentar el desarrollo económico, varias localidades de alrededor del mundo han ofrecido distintos incentivos a aquellos dispuestos a mudarse.

Es el caso de la 'youtuber' rumana Dana Lucia, que desvela la cantidad que le han ofrecido para irse a vivir a Escocia: “Me están ofreciendo 62.000 dólares (54.213 euros) para quedarme a vivir aquí, en Escocia”, ha explicado a través de un vídeo corto.

Envejecimiento de la población

De acuerdo con los datos publicados este año de National Records of Scotland (NRS), Escocia cuenta con una superficie de cerca de 78.800 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 5.550 millones de habitantes.

En la última década, ha experimentado un crecimiento demográfico impulsado por los altos niveles de migración internacional en sus grandes ciudades, principalmente Edimburgo y Glasgow, de cerca de 530.000 y 650.000 habitantes, respectivamente.

Sin embargo, la tendencia está cambiando: la NRS indica que la población escocesa podría disminuir en los próximos años, ya que el crecimiento demográfico depende únicamente de la migración y, desde 2015, se han registrado más muertes que nacimientos.

Como expone una investigación del consejo de la región de Dumfries & Galloway, la población “no solo está disminuyendo, sino que también está envejeciendo”.

Un fondo contra la despoblación

Ante esta situación, el Gobierno escocés decidió impulsar en 2024 un plan de acción en coordinación con las administraciones locales y regionales. Este, además de la Convención de las Tierras Altas e Islas, dedicada al debate sobre proyectos demográficos, incluye un fondo para abordar la despoblación: “Te pagan para que vengas a vivir aquí, pero [ustedes] dirán: ‘¿En qué pueblo o dónde exactamente?’. Es literalmente en todas las Tierras Altas”, explica Dana Lucia, que se mudó a vivir a México hace unos cinco años, en el vídeo.

Paralelamente, la administración escocesa empezó a trabajar con los grupos de jóvenes de alrededor del país para "el desarrollo conjunto de ideas y acciones que apoyen y animen a los jóvenes a permanecer en las islas, mudarse a ellas o regresar a ellas", y con la agencia pública Tierras Altas e Islas para “fomentar el empleo sostenible y la retención de mano de obra cualificada” a través de la vivienda y la educación.

Solo dos requisitos

Varios países se han sumado a esta iniciativa, ofreciendo casas gratis, alquileres simbólicos o ayudas económicas directas bajo ciertos requisitos.

En algunas localidades italianas, como Sicilia, por ejemplo, los nuevos residentes deben comprometerse a reformar las viviendas en un plazo determinado, cubrir los gastos notariales o pagar un depósito de garantía, entre otros; mientras que en algunos pueblos españoles deben empadronarse, acreditar solvencia económica o trabajar y emprender.

Mucho más atractivo resulta el programa escocés, según Dana Lucia, porque solo requiere dos cosas: "Que seas joven y que escribas una carta de la razón por qué te quieres venir a vivir en Escocia".

Eso sí, una vez aceptada la solicitud, "el dinero no te lo van a dar en tu tarjeta y ya. No, te lo van a dar en forma de bono para que compres una casa o para que abras un negocio", explica.