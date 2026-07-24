Vantage reubicará su centro de datos al renunciar a los suelos de Villanueva de Gállego

Cambio de planes en el centro de datos que el gigante estadounidense Vantage Data Centers, aliado con una sociedad de empresarios aragoneses, proyectaba en Villanueva de Gállego con una inversión de 3.200 millones de euros. La promotora de uno de los grandes complejos tecnológicos que prometen aterrizar sobre la comunidad ha renunciado a ubicarse en una pastilla de suelo de 40 hectáreas junto a la Universidad San Jorge, en la carretera de Huesca, por lo que trabaja a contrarreloj para encontrar un nuevo emplazamiento para su infraestructura tecnológica.

Distintas fuentes apuntan que la decisión de Vantage y Desarrollos Econdustriales La Cartuja, una sociedad formada por Atalaya Generación (Pedro Machín) y Posidonia Inversiones (Reynaldo Benito, presidente del Casademont Zaragoza, y Emilio Garcés, fundador de Tecnyconta), está motivada por dificultades con la infraestructura energética. A pesar de que la iniciativa ya llevaba un largo recorrido administrativo y contaba con la perceptiva declaración de interés general de Aragón, lo que les permite reservar e incluso expropiar esos suelos a los que ahora renuncia.

Sea como fuere, los inversores han intensificado la búsqueda de parcelas en las últimas semanas en un entorno en el que Amazon Web Services (AWS), Microsoft y Azora, entre de otros promotores, compiten por el acceso a la energía para instalarse en el corredor del Gállego. Según ha podido saber este diario, el radio de búsqueda comprende desde el anillo de Zaragoza, donde localidades como San Mateo de Gállego tienen enormes fincas rústicas (en su caso, de 600 y 900 hectáreas de dimensión) a lugares más alejados de la propuesta inicial. De hecho, los socios aragoneses de Vantage, a través de la misma sociedad con la que se han aliado con la firma estadounidense, adquirieron hace alrededor de un año una parcela de más de 25 hectáreas en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano paralela a la que Microsoft adquirió al Gobierno de Aragón en el año 2023. Aún es más: los promotores del proyecto encargaron un estudio de viabilidad del centro de datos a la consultora Ecointegral tanto para su fallido proyecto en Villanueva de Gállego como para un supuesto centro de datos en el citado polígono de La Cartuja.

El proyecto "sigue adelante"

En cualquier caso, el proyecto "sigue adelante", según confirman las citadas fuentes, aunque deberán relanzar los trabajos administrativos, pues ya contaban con el aval del Gobierno autonómico a través de la Declaración Interés General de Aragón (DIGA), lo que les permite acortar plazos y, por ejemplo, iniciar un procedimiento de expropiación de tierras.

Los promotores no deberían tener demasiado problema para modificar la declaración de interés general, dado que la ubicación no se considera un cambio sustancial, o para obtener una nueva autorización para acometer la inversión por la vía rápida. Existe un precedente con uno de los tres centros de datos de Microsoft. La multinacional fundada por Bill Gates apostó por unos suelos en el PTR de Zaragoza, comprados al Gobierno de Aragón, pero renunció a ellos por problemas con la calidad del aire, razón por la que la empresa terminó por decantarse por unos suelos en la trasera de Puerto Venecia. En el citado parque industrial también tiene suelo en propiedad la multinacional ACS, que estudia instalar un centro de datos en una pastilla de 18 hectáreas.

El estrangulamiento de la red eléctrica

El Gobierno de Aragón concedió el citado aval a la inversión en septiembre de 2025, cuando el presidente de Vantage Data Centers en Europa, David Howles, compareció junto al jefe del Ejecutivo aragonés en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli. Según se detalló en aquel momento, el desembolso completo de la inversión estaba supeditado a la adjudicación a su favor de la capacidad eléctrica que está bloqueada por el exceso de proyectos que quieren enchufarse al sistema de Red Eléctrica de España como grandes consumidores.

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Así, la primera fase de la iniciativa se iba a desarrollar con un acceso a la red de alta tensión de Endesa con 90 megavatios (MW), lo que permitiría invertir 500 millones de euros y 180 empleos directos. El resto del desarrollo estaba condicionado a que los promotores se adjudicaran otros 300 MW adicionales, en este caso con dos posiciones de consumo en subestaciones del sistema que opera Red Eléctrica, en los nudos Villanueva 220 y Peñaflor 220. Ambas infraestructuras están colapsadas por el aluvión de proyectos, como los de Microsoft, Amazon Web Services o Azora, entre otros, y todavía pendientes de los concursos que debe convocar el Ministerio de Transición Ecológica.