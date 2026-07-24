Es oficial: los trabajadores pueden sumar hasta cinco años más de cotización por prácticas realizadas antes de 2024

Ya es costumbre que los más jóvenes lleven a cabo prácticas profesionales, con la intención de introducirse poco a poco en el mundo laboral. En algunos casos, estas prácticas no les permitió cotizar a la Seguridad Social, pudiendo perjudicar el acceso a prestaciones futuras.

En este sentido, la Seguridad Social da la posibilidad de recuperar estos períodos que no pudieron cotizar. Desde mediados de 2024, se aprobó una medida para rescatar algunas cotizaciones de prácticas profesionales.

De este modo, si los trabajadores firman un convenio especial podrían recuperar las cotizaciones perdidas, añadiendo hasta un máximo de cinco años extra en su historial de cotización.

Qué prácticas dan acceso a la cotización extra y sus condiciones

Es importante destacar que esta nueva regulación aparece recogida en la Orden ISM/812/2024, de 26 de julio, donde se establecen los condiciones específicas y el método de pago. Además, también se incluye la fecha límite para acordar estos convenios, correspondiente al 31 de diciembre de 2028.

La Seguridad Social ha fijado unos límites específicos en cuanto a las prácticas profesionales. Por ello, este beneficio se aplicaría a las prácticas académicas sin cotizar antes de 2024 (en el caso de las no remuneradas) o previas al 1 de noviembre de 2011 en ciertos casos. De tal forma, las prácticas que se ven afectadas serían:

Prácticas realizadas por estudiantes universitarios para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o un título propio de la universidad

para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o un título propio de la universidad Prácticas llevadas a cabo por estudiantes de formación profesional que no se hayan desarrollado bajo el régimen de formación profesional intensiva ni tengan naturaleza laboral

que no se hayan desarrollado bajo el régimen de formación profesional intensiva ni tengan naturaleza laboral Prácticas realizadas por estudiantes de enseñanzas artísticas superiores , enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo

, y Participantes en programas formativos orientados a la investigación

Hasta cinco años cotizables para el trabajador

Cualquier persona que realizara alguna de estas prácticas sin haber sumado cotizaciones puede recuperar hasta 1.825 días (cinco años), que se incluirán dentro de la cotización total del trabajador.

Sin embargo, la Seguridad Social avisa de que la "base de cotización tendrá en cuenta la de referencia del año en el que se llevó a cabo la actividad". Además, una vez calculadas las cotizaciones correspondientes a cada mensualidad, se aplicará una reducción y solo se tendrá que pagar el 77% del importe total.

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Asimismo, las autoridades mencionan dos métodos para abonar las cuotas: mediante pago único dentro del mes siguiente a la firma del convenio; o en diferentes abonos, disponiendo de un plazo máximo de pago correspondiente al doble del periodo que se quiere recuperar, con un límite de 84 meses, es decir, siete años.