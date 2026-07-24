El socavón de Montcada deja en el aire el calendario del mayor soterramiento ferroviario de Catalunya

El enorme socavón que esta semana ha engullido una grúa de gran tonelaje en las obras del soterramiento ferroviario de Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona) ha abierto una nueva incógnita sobre el futuro del proyecto de integración urbana más ambicioso que ejecuta ahora mismo en Catalunya el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. Mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible centra todos sus esfuerzos en recuperar cuanto antes la circulación de las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies, nadie se atreve todavía a poner fecha a la reanudación completa de unos trabajos que han sufrido todo tipo de vicisitudes. Lo que es un hecho es que el accidente obligará a revisar el calendario de una actuación valorada en 540 millones de euros.

Por el momento, el departamento que dirige Óscar Puente mantiene un mensaje de máxima prudencia. Los técnicos trabajan para estabilizar el terreno rellenando con hormigón el socavón. Desde Adif se reitera que la seguridad es lo primero y que es demasiado pronto para hablar de plazos. Se trata de un proyecto reclamado hasta la saciedad por la ciudadanía, que ahora verá cómo el desprendimiento en el túnel sirve para justificar la demora, algo habitual en las obras de infraestructuras.

Grietas en diciembre

Además, la historia se repite. El proyecto del soterramiento ya arrastraba un importante contratiempo antes del derrumbe. El pasado diciembre, Adif anunció una modificación del diseño del túnel después de que durante la excavación aparecieran grietas en varios edificios próximos a la calle Carril, en Montcada. La empresa pública explicó entonces que había paralizado los trabajos en ese tramo, encargado un estudio geotécnico y estructural y decidido introducir cambios en la obra.

Dos grúas rellenan con cemento el socavón que el miércoles se tragó una grúa a raíz del hundimiento del terreno cercano a los trabajos de soterramiento de las vías de tren de Rodalies. / JORDI COTRINA

Entre ellos figuraban aumentar la profundidad del túnel para excavar sobre un estrato rocoso más estable, reforzar los edificios afectados, mejorar el terreno bajo sus cimientos, revisar el drenaje e incorporar nuevas técnicas constructivas. Adif reconoció entonces que esas actuaciones suponían modificar el proyecto inicial e incluso podían incrementar el coste de la actuación, aunque tampoco concretó cuánto afectarían al calendario. Tampoco cuenta con esa información ahora.

De seis a siete años

La falta de un nuevo calendario oficial dificulta calcular el retraso acumulado. Cuando el Ministerio presentó el proyecto en 2022 fijó un plazo de ejecución de 72 meses, equivalente a seis años. Posteriormente, tras la adjudicación de las obras a la UTE formada por Comsa, FCC y Ferrovial, el Ayuntamiento empezó a hablar de una duración aproximada de siete años.

Este viernes, desde el consistorio se evitaba valorar lo ocurrido y cómo podría afectar el socavón el soterramiento. Tras el socavón de Vallbona, el Ministerio ha detallado las actuaciones de emergencia para estabilizar el terreno y recuperar el tráfico ferroviario, pero no habla de plazos de ejecución ni de hasta qué punto se deberá rehacer parte del proyecto.

Cuatro décadas de reivindicación

El soterramiento de la R2 a su paso por Montcada constituye una de las reivindicaciones históricas del municipio. Las primeras demandas vecinales se remontan a los años 80, después de que las vías dividieran el casco urbano y, sobre todo, que los pasos a nivel acumularan decenas de atropellos mortales. En la actualidad, la cifra de víctimas supera las 180 personas.

Socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada, el día del siniestro. / Marc Asensio / EPC

El proyecto definitivo contempla la construcción de un túnel de unos cuatro kilómetros y hasta 35 metros de profundidad, con tres vías -dos para Rodalies y una central para trenes sin parada-, además de una nueva estación soterrada integrada en la futura urbanización del municipio. El trazado discurre bajo el acuífero, cruza por debajo del río Ripoll y de la autopista C-33 y ha sido diseñado para velocidades de hasta 140 kilómetros por hora.

Recurso a la licitación

La tramitación del soterramiento tampoco ha estado exenta de dificultades. Tras años de reivindicaciones, finalmente en abril de 2022 el Ministerio presentó el proyecto con un presupuesto de 465 millones de euros y una ejecución prevista de 72 meses, pero pocas semanas después la Confederación Nacional de la Construcción recurrió la licitación por el fuerte incremento del coste de los materiales tras el estallido de la guerra de Ucrania.

Imagen donde puede verse caída la grua en uno de los pozos de las obras del soterramiento de Montcada / El Periódico

El recurso paralizó el procedimiento y Adif acabó revisando los precios antes de volver a licitar las obras. Por fin, el contrato fue adjudicado en septiembre de 2023 por 540 millones de euros a la unión temporal de empresas formada por Comsa, FCC y Ferrovial.

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Los primeros trabajos comenzaron a finales de 2023 y las obras arrancaron oficialmente el 29 de enero de 2024. Apenas un año después aparecieron las primeras grietas en edificios próximos al túnel, lo que obligó a modificar el proyecto. Ahora, el hundimiento del pozo de obra y el socavón que ha interrumpido tres líneas de Rodalies vuelven a situar el foco sobre el calendario de una infraestructura llamada a cerrar una de las principales heridas urbanas de Montcada, pero cuyo horizonte de finalización vuelve a quedar rodeado de incertidumbre.