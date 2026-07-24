Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización

Los buques Soløivag y Broegg —hoy denominados Doggi y Svyatoy Spiridon, respectivamente— fueron los primeros pesqueros construidos en acero por Metalships & Docks; entraron en servicio en el año 2001, con pabellón de Noruega. El astillero de Teis acababa de emerger con fuerza como una segregación de Rodman Polyships, especializado en unidades de poliéster reforzado con fibra de vidrio, aportando al grupo fundado por Manuel Rodríguez una enorme versatilidad de cara al mercado de nuevas construcciones y reparaciones. Y, de paso, dando una segunda oportunidad a los terrenos que en su día habían operado bajo el letrero de Astilleros y Construcciones (Ascón).

Ahora, más de un cuarto de siglo después de aquellos primeros hitos, Metalships se asoma a un cambio de propiedad. Grupo Rodman ha solicitado ya a la Autoridad Portuaria de Vigo, propietaria de los más de 33.000 metros cuadrados concesionados en tierra —el dique flotante ocupa otros 5.730 m2—, la autorización de cara a este eventual traspaso de las acciones. La transacción no se ha materializado todavía y el consejo de administración portuario evaluará hoy viernes esta petición, según ha podido confirmar FARO en distintas fuentes de toda solvencia. La probable compradora es una compañía norteamericana, Oyster Ocean LLC (siglas de Limited Liability Company), domiciliada en el Estado de Delaware y constituida el pasado mes de enero. Forma parte de un conglomerado industrial de gran tamaño, si bien no han trascendido más detalles.

La transferencia de la propiedad, de materializarse, se firmaría con otra firma, Océano de Ostras SL, de muy reciente constitución. Así consta en la orden del día del Puerto. «Solicitud de autorización para la transmisión, a favor de la mercantil Océano de Ostras SL, de la totalidad de las participaciones sociales de la empresa Metalships & Docks, la cual ostenta la titularidad de cinco concesiones administrativas de dominio público portuario en el Puerto de Vigo», reza la convocatoria. El pasado mes de mayo renovó la mayor parte de las concesiones —la del varadero y la antigua M. Cíes vencen todavía a medio y largo plazo— hasta el año 2042.

En los últimos días, durante un almuerzo de despedida como miembro del consejo del Consorcio de Zona Franca de Vigo —acaba de jubilarse, por lo que no puede formar ya parte de ese órgano—, el propio fundador de Rodman ya avanzó esta transmisión a los asistentes.

Transacciones

Por lo pronto, lo que se ha activado es el procedimiento que habilitaría una venta, opción que lleva años sobrevolando sobre el astillero vigués y que tampoco le es extraña. En el año 2008, por ejemplo, la compañía suscitó el interés de un grupo inversor de Miami liderado por el magnate gallego Mario Pérez Rivera; la operación se valoró entonces en 60 millones de euros. Más adelante, en 2015, fue la sociedad CS Europe Investment, filial de la multinacional China Sonangol International, la que irrumpió en el capital de Metalships & Docks. El astillero volvería a ser 100% gallego dos años después. Tras la quiebra de Hijos de J. Barreras y de que Grupo Armón venciese a Gondán en la carrera por sus instalaciones, el equipo de Álvaro Platero tanteó la posibilidad de desembarcar en Teis pero las negociaciones con Manuel Rodríguez no llegaron a buen puerto.

Aun en búsqueda activa de comprador, Metalships & Docks ha mantenido su condición de astillero de referencia en el segmento de reparaciones, principalmente gracias a un dique flotante de 162 metros de eslora, un activo del que no dispone ningún otro player del naval privado gallego. Y en su cartera puede exhibir algunos de los proyectos de más lustre y renombre de los culminados por el sector, desde el crucero a vela Sea Cloud Spirit, el pesquero de última generación Regina C o unidades offshore como el North Sea Giant.

Render de una de las patrulleras de Rodman para República Democrática del Congo / Cedida

Incluso aunque cristalice esta venta por el 100% de las acciones de Metalships, Grupo Rodman no abandona la industria de construcción naval. Bien al contrario, porque la división de poliéster con fibra de vidrio presenta una salud envidiable. Como divulgó FARO en primicia, Rodman Polyships está trabajando en el mayor contrato de su historia, con el que dispensará 19 patrulleras para República Democrática del Congo (conocida también como Congo-Kinsasa). Las embarcaciones tienen entre 11 y 35 metros de eslora; el pedido, firmado con el Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (Ministerio de Defensa y los Veteranos Combatientes), supera holgadamente los 50 millones de euros.

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«Este contrato refuerza la experiencia, saber hacer y el conocimiento de Rodman en el diseño y construcción de todo tipo de patrulleras, consolidando su posición como uno de los líderes mundiales en la construcción de embarcaciones profesionales en PRFV», expusieron entonces fuentes del astillero de Moaña.