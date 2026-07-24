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Subida de precios

Las gasolineras más baratas estas vacaciones en las principales carreteras: de la A-7 a la A-1

Elegir bien dónde repostar puede suponer un ahorro de hasta el 26%

Las 5 gasolineras más baratas de España para que rellenes tu depósito hoy

Llenar el depósito será más caro este verano: así sube el precio de la gasolina en julio tras desparecer la rebaja del IVA

Una persona reposta gasolina en una estación en Barcelona, en una imagen de archivo.

Una persona reposta gasolina en una estación en Barcelona, en una imagen de archivo. / Jordi Cotrina

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Repostar este verano será más caro para millones de conductores, tras la entrada en vigor del nuevo real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio, que inicia la retirada progresiva de las ayudas fiscales a los carburantes.

Aunque durante julio se mantiene una reducción temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y un descuento de hasta 15 céntimos por litro, desaparece la rebaja del IVA al 10%, una medida que ya se está reflejando en el precio final de la gasolina y el diésel.

El alivio fiscal se irá reduciendo en los próximos meses: el descuento bajará a 10 céntimos por litro en agosto y a cinco céntimos en septiembre, lo que encarecerá gradualmente el coste de llenar el depósito.

Planificar el repostaje con antelación

En este contexto, encontrar una gasolinera económica cobra más importancia que nunca. Con el inicio de los desplazamientos vacacionales, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un informe en el que identifica las estaciones de servicio más baratas de las principales rutas españolas.

La OCU recuerda que elegir bien dónde repostar puede suponer un ahorro de hasta el 26% y que, incluso en las grandes rutas vacacionales, existen estaciones de servicio donde el ahorro puede ser considerable si se planifica el repostaje con antelación.

Las más económicas

Estas son las gasolineras más baratas de las distintas carreteras:

Autovía del norte (A-1)

Autovía del norte (A-1)

En la carretera que une Madrid con Irún (Guipúzcoa, País Vasco) destacan las estaciones de Alcampo en Oiartzun (Guipúzcoa), Irún y Alcobendas (Madrid). Para diésel, las mejores opciones son la de Gerantisan (Naclares de Oca, Álava). De media se puede conseguir un ahorro máximo del 15% para gasolina y el 16% para diésel.

Autovía del nordeste (A-2)

Autovía del nordeste (A-2)

En la carretera entre Madrid y La Junquera (Girona) destacan las estaciones de BonÀrea en Jorba (Anoia, Barcelona), Alcarràs y Torrefarrera (Segrià, Lleida) y Épila (Zaragoza). También las de Family Energy en Garrapinillos (Zaragoza). Los ahorros posibles son de hasta el 24% en gasolina y el 18% en diésel.

Autovía del este (A-3)

Autovía del este (A-3)

En la carretera entre Madrid y la costa del Levante destacan las estaciones de Gasplay en La Roda (Albacete), Apellan en Molina de Segura (Murcia) y, para diésel, Petroprix en Novelda (Alicante). El ahorro es de hasta un 22% en gasolina y un 15% en diésel.

Autovía del sur (A-4)

Autovía del sur (A-4)

En la carretera entre Madrid y Cádiz destacan las estaciones de Ronda Norte en Sevilla y, para diésel, Ballenoil en Jerez de la Frontera (Cádiz). El ahorro es de hasta un 22% en gasolina y un 17% en diésel.

Autovía del sudoeste (A-5)

Autovía del sudoeste (A-5)

En la carretera entre Madrid y Lisboa (Portugal) destaca la estación de Alcampo en Alcorcón (Madrid). Otras opciones, aunque no tan económicas, son las gasolineras del Área de San Martín en Badajoz y Ballenoil en Mérida (Badajoz). El ahorro es de hasta un 21% en gasolina y un 16% en diésel.

Autovía del noroeste (A-6) y autovía de las Rias Baixas (A-52)

Autovía del noroeste (A-6) y autovía de las Rias Baixas (A-52)

En la carretera entre Madrid y Galicia destacan las estaciones de Petroprix en Benavente (Zamora) y Carbugal en Sabón (A Coruña). Para diésel, las gasolineras como Fuel Xpres en Muxa de Arriba (Lugo), Plenergy en A Coruña y el Alcampo de Vigo, son las opciones más baratas. El ahorro es de hasta un 14% en gasolina y 12% en diésel.

Autovía del Mediterráneo (A-7)

Autovía del Mediterráneo (A-7)

En la ruta que recorre todo el Mediterráneo destacan estaciones como BonÀrea en Cambrils y Hospitalet de L'infant (Baix Camp, Tarragona), Plenergy en Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona), Almería y Cádiz. El ahorro es de hasta un 26% en gasolina y un 16% en diésel.

Autovía/Autopista del Cantábrico (A-8)

Autovía/Autopista del Cantábrico (A-8)

Antes del inicio de la carretera que une Irún (Guipúzcoa) y Baamonde (Lugo), en la N-634 destacan estaciones como Car Oil y Valcarce en A Coruña. Ya casi en la frontera con Francia las mejores gasolineras son las de Alcampo en Oiartzún e Irún (Guipúzcoa) para el diésel, y Petroprix en Elgoibar (Guipúzcoa) para la gasolina. El ahorro es de un 16% en gasolina y un 14% en diésel.

Autopista del Atlántico (AP-9)

Autopista del Atlántico (AP-9)

En esta vía destacan estaciones como Alcampo de Ferrol, Petroprix y Plenergy en Santiago de Compostela, todas en A Coruña. El ahorro es de hasta un 16% en gasolina y un 14% en diésel.

Autovía Mudéjar (A-23) y autopista vasco-aragonesa (AP-68)

Autovía Mudéjar (A-23) y autopista vasco-aragonesa (AP-68)

En la autovía de Mudéjar, que conecta el Mediterráneo (por Sagunto) con las tres provincias y capitales aragonesas, destacan las estaciones de Petroprix, BonÀrea y Bardenas en Tudela (Navarra). También las del Alcampo, en Logroño y Huesca, y BonÀrea en Vilanueva de Gállego (Zaragoza). El ahorro es de hasta el 19% en gasolina y el 16% en diésel.

Autovía de Castilla (A-62)

Autovía de Castilla (A-62)

En la autovía de Castilla destacan estaciones como Low Cost Carburantes de Salamanca y GasExpress de Zaratán (Valladolid). También Beroil en Buniel y Estepar (Burgos). El ahorro es de hasta un 13% para gasolina y un 11% para diésel.

Autovía de la Plata (A-66)

Autovía de la Plata (A-66)

En la autovía de la Plata, que conecta Gijón con Sevilla, destacan estaciones como MoraOil y Petroprix en Zamora y Plenergy en Salamanca. También Ballenoil de Mérida (Badajoz) y Mieres (Asturias), Petroprix también en Mieres y el Alcampo de Gijón. El ahorro es de hasta el 17% en gasolina y el 13% en diésel.

Hasta 12 euros menos

La OCU recuerda que una diferencia de precio del 16% puede traducirse en un ahorro cercano a los 12 euros al llenar un depósito de 50 litros. Además, señala que estas diferencias no solo existen entre unas carreteras y otras, sino también dentro de una misma ciudad.

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Por ello, la organización de consumidores recomienda consultar su buscador antes de iniciar cualquier desplazamiento de vacaciones para localizar las estaciones de servicio más económicas tanto en ruta como en el destino.

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