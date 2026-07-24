¿Te pueden dar el alta porque tu baja ya ha durado "demasiado"? El abogado Miguel Benito lo aclara

Las bajas médicas son uno de los grandes temas laborales. Trabajadores, empresas, médicos, mutuas y Seguridad Social conviven en un sistema que debe equilibrar dos necesidades: proteger a quien no puede trabajar por motivos de salud y, al mismo tiempo, evitar que los procesos se alarguen más de lo necesario. En medio de ese debate, muchas personas se preguntan quién decide cuánto dura una baja y si existe algún criterio objetivo detrás de los días concedidos.

La respuesta no es tan simple como mirar una enfermedad en una tabla y aplicar automáticamente un número de días. Una baja depende del diagnóstico, de la evolución del paciente, del tipo de trabajo que realiza, de su edad, de posibles patologías asociadas y de la valoración médica. Sin embargo, sí existe un documento técnico que sirve de referencia para orientar esas decisiones: el Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Tabla oficial

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo lo explica de forma clara: la Seguridad Social tiene una tabla oficial sobre lo que debería durar cada baja médica y muchos médicos se apoyan en ella para decidir el alta o la continuidad del proceso. No se trata de una herramienta desconocida ni marginal. El propio portal de la Seguridad Social incluye aplicaciones para calcular automáticamente esos tiempos óptimos.

Ese manual no solo recoge una duración aproximada para cada proceso, sino que busca adaptar esa estimación a las circunstancias del trabajador

¿Cómo calcula la Seguridad Social el tiempo de tu baja? El documento que orienta a médicos y mutuas / INFORMACIÓN

La idea que subraya Miguel Benito Barrionuevo es importante: el documento puede ser utilizado por médicos del sistema público, por inspectores y también por mutuas, en ocasiones de forma más tajante. La guía permite estimar cuánto debería durar, en condiciones habituales, una baja por una determinada dolencia. Además, incorpora factores correctores, como la edad del paciente, que pueden influir en la recuperación. No es lo mismo una lesión en una persona joven con un trabajo sedentario que en un trabajador de más edad con una ocupación física exigente. Por eso, el manual no pretende ser una sentencia automática, sino una referencia técnica.

Baja médica

El matiz es esencial para los trabajadores. Que exista una tabla orientativa no significa que el alta deba llegar obligatoriamente el día que marca el documento. La evolución clínica manda. Si el paciente no se ha recuperado, si hay complicaciones, si la patología afecta de manera distinta a su actividad laboral o si existen otros problemas de salud, el médico debe atender al caso concreto. El propio planteamiento del manual se basa en orientar la gestión de la incapacidad temporal, no en sustituir el criterio facultativo. Por eso, como advierte el abogado, lo siguen muchos profesionales, pero no todos lo aplican de la misma manera ni con la misma rigidez.

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Conocer que existe esta guía ayuda a entender mejor cómo funciona el sistema. Cuando una mutua cita a un trabajador, cuando el INSS revisa una baja o cuando un médico valora si procede el alta, puede estar comparando la duración real del proceso con esos tiempos óptimos. Eso no convierte al trabajador en sospechoso ni invalida su dolencia, pero sí explica por qué algunas revisiones llegan en determinados momentos.