El Corte Inglés presentará en septiembre un plan estratégico con énfasis en las tiendas físicas

El Corte Inglés presentará el próximo mes de septiembre la actualización de su Plan Estratégico, una hoja de ruta que prevé un proyecto inversor "más ambicioso" para impulsar el crecimiento del negocio, reforzar la red logística y acelerar la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas. Así lo ha anunciado este viernes la presidenta de la compañía, Cristina Álvarez, durante su primera junta general de accionistas al frente del grupo.

Álvarez ha avanzado las principales líneas del futuro plan, que se apoyará en tres ejes: la mejora del servicio al cliente, el fortalecimiento de la tienda física como elemento diferenciador y la apuesta por la excelencia en el producto. "El cliente es nuestra razón de ser y nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado", ha afirmado durante su intervención.

La presidenta ha defendido el papel de los establecimientos como un activo estratégico para la compañía. A su juicio, las tiendas son mucho más que un espacio comercial, ya que permiten generar experiencias, fortalecer la relación con el consumidor y construir marca a través del contacto directo. En paralelo, ha subrayado la creciente relevancia del canal digital, cuyo peso continúa aumentando dentro del negocio.

En este sentido, ha destacado que tanto la página web como la aplicación móvil se han consolidado como la principal puerta de entrada para un número cada vez mayor de clientes. Por ello, el grupo seguirá invirtiendo en mejorar la experiencia digital y en avanzar en la personalización de la oferta, dos aspectos que considera fundamentales para atraer nuevos consumidores y sostener el crecimiento.

Otra de las prioridades del nuevo plan será el área logística. Álvarez ha explicado que la compañía continuará realizando inversiones para optimizar su red de distribución, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de las tiendas y ofrecer un servicio más eficiente tanto en los establecimientos físicos como en el canal online.

La inteligencia artificial ocupará igualmente un papel relevante en la estrategia del grupo. La presidenta ha señalado que estas herramientas deben servir para complementar, y nunca sustituir, la esencia de la empresa, facilitando una mayor personalización de la experiencia de compra, una gestión más eficiente del inventario, una atención más ágil y una mejor comprensión de las necesidades de los consumidores.

Asimismo, ha reivindicado el posicionamiento de El Corte Inglés como "la casa de las marcas", gracias a una oferta basada en productos exclusivos, seleccionados y adaptados a las características de cada tienda y canal de venta. También ha puesto el foco en Viajes El Corte Inglés, un negocio que, según ha señalado, seguirá siendo una de las apuestas estratégicas del grupo por la confianza que genera entre los clientes y su capacidad para reforzar su vinculación con la marca.

Durante su intervención, Álvarez ha asegurado que la empresa afronta esta nueva etapa con un equipo sólido, una estrategia definida y una marca con un elevado grado de reconocimiento entre los consumidores. "El futuro no se improvisa. Se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar y con voluntad permanente de mejorar", ha afirmado.

La junta de accionistas también ha ratificado el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado de la compañía, quien será el encargado de ejecutar la nueva hoja de ruta del grupo. Además, los accionistas aprobaron por unanimidad el conjunto de propuestas presentadas por el Consejo de Administración, entre ellas las cuentas anuales, el informe de gestión, el estado de información no financiera y de sostenibilidad, así como la aplicación del resultado.

Beneficio récord y la menor deuda en casi veinte años

La presidenta aprovechó la junta para hacer balance del ejercicio 2025-2026, que calificó de especialmente positivo en un contexto marcado por la transformación del comercio, la incertidumbre económica y la aceleración tecnológica. Según explicó, la evolución del grupo refleja la capacidad de adaptación de la compañía y la confianza depositada por sus clientes.

El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más que el ejercicio anterior, mientras que el beneficio recurrente alcanzó los 522 millones, con un crecimiento del 11%.

El volumen global de ingresos consolidados ascendió a 17.247 millones de euros y la cifra de negocio se situó en 14.988 millones, un 1,1% superior a la del ejercicio precedente y un 2% más en términos comparables. El resultado bruto de explotación (Ebitda) también mejoró un 4,7%, hasta alcanzar los 1.266 millones de euros.

En paralelo, el grupo redujo su deuda financiera neta en 148 millones de euros, hasta situarla en 1.648 millones, gracias al crecimiento del negocio y a una gestión más eficiente de los costes. Con ello, el ratio de endeudamiento descendió hasta 1,3 veces el Ebitda, el nivel más bajo registrado por la compañía en casi dos décadas. Además, el valor de sus activos aumentó en 311 millones de euros como consecuencia de las inversiones realizadas.