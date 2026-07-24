El Congreso da luz verde al decreto de jubilación parcial para empleados públicos y la subida de indemnizaciones en Baleares

El Congreso de los Diputados acaba de convalidar el Real Decreto-ley 19/2026, mediante el que se regula la jubilación parcial de los trabajadores de las administraciones públicas. Asimismo, se actualizan las indemnizaciones por residencia de los empleados públicos estatales destinados en las Islas Baleares.

Después de su aprobación el mes de junio en el Congreso de Ministros, la iniciativa se confirma con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones.

Según confirma el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, este decreto se vuelve un "balón de oxígeno" para la Administración, que permitiría mejorar las condiciones laborales de una gran cantidad de empleados públicos.

Con ello, el Ejecutivo señala que esta norma facilitará el relevo generacional en las administraciones públicas, así como reforzar la planificación de las plantillas y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Jubilación parcial para los empleados públicos

Entre las principales modificaciones, este decreto permitirá al personal laboral de todas las administraciones acceder a la jubilación parcial mediante contratos de relevo. A su vez, la norma establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar su aplicación.

El objetivo de esta nueva medida sería contribuir a la incorporación gradual de nuevos trabajadores, favoreciendo el relevo generacional y una gestión más óptima de los recursos humanos en el sector público.

Subida de indemnizaciones para trabajadores públicos en Baleares

Otra de las novedades más importantes es la subida en las indemnizaciones por residencia para los empleados públicos destinados en Baleares. De esta forma, las cuantías aumentarán un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de islas, con efectos retroactivos desde el 1 de julio.

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Según estimaciones oficiales, la medida beneficiará a más de 11.000 empleados públicos y permitirá igualar las compensaciones con las que reciben los trabajadores en Canarias. Además, se pretende retener un mayor número de profesionales en un territorio marcado por el elevado coste de vida y precios de la vivienda.