La tensión en Irán devuelve el petróleo a los 100 dólares por primera vez en los últimos dos meses

El precio del barril de petróleo Brent, referencia en Europa, ha superado los 100 dólares por primera vez en dos meses, tras registrar una subida intradía de hasta el 6,3%, en un contexto marcado por la intensificación de los ataques en Oriente Próximo.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también se ha encarecido hasta un 5,3% y cotiza en torno a los 91,5 dólares.

Estados Unidos e Irán han continuado intercambiando ataques pese al memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán hace poco más de un mes. Paralelamente, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado varias acciones contra petroleros saudíes en el mar Rojo.

El Ejército estadounidense inició, minutos antes de la medianoche de este jueves, su duodécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán. La operación, que se prolongó durante unas cinco horas, fue ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

La nueva oleada de ataques alcanzó distintos puntos del país, entre ellos las ciudades de Andimeshk y Ahvaz, en la provincia de Juzestán, y Bushehr, situada frente al golfo Pérsico. Los daños más graves se han registrado hasta el momento en Shalamcheh, cerca de la frontera con Irak, donde las autoridades iraníes han informado de al menos dos muertos y once heridos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra sistemas defensivos, aeronaves y equipamiento militar estadounidense en las bases de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait.

Las autoridades iraníes también han asegurado haber destruido un radar estadounidense perteneciente al sistema de defensa antiaérea THAAD desplegado en Jordania. Según Teherán, la operación se llevó a cabo como represalia por los recientes bombardeos contra territorio iraní.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen han reivindicado un ataque con drones y misiles contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. La milicia ha acusado a las embarcaciones de incumplir el bloqueo impuesto contra Arabia Saudí como respuesta a lo que califica de continuo “asedio” por parte de Riad.

Trump ha responsabilizado a Irán de estas acciones y ha amenazado con atacar tanto a Teherán como a los hutíes si la milicia yemení continúa disparando contra buques que atraviesan el estrecho de Bab el Mandeb.

“Irán recibirá un severo castigo militar y, por supuesto, también los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, ya que hasta ahora se habían comportado de forma muy profesional e inteligente”, ha advertido el presidente estadounidense.

Se mantienen los tipos de interés

En este contexto, y con el petróleo en máximos desde mayo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés. La institución ha advertido, no obstante, de que la incertidumbre sigue siendo elevada y de que el impacto inflacionista de la crisis energética todavía no se ha trasladado por completo a la economía.

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"Las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones de los expertos del Eurosistema de junio y claramente por encima de los niveles registrados antes del inicio del conflicto en Oriente Próximo", reza el comunicado del BCE.