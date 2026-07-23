Sebastián Ramírez, abogado, sobre compatibilizar pensiones por incapacidad y actividad laboral: "Todo dependerá por completo del tipo de incapacidad que tengas"

No todos saben cómo funciona el sistema de pensiones y su compatibilidad con la actividad laboral. En este caso, hablamos de cómo muchos trabajadores pueden beneficiarse de la pensión por incapacidad mientras continúan trabajando.

Según el abogado Sebastián Ramírez, se puede trabajar y cobra la prestación a la vez, aunque esta compatibilidad depende del grado reconocido y las funciones del nuevo empleo.

Su consejo es clave: se debe analizar cada caso de forma individual para evitar que la Seguridad Social revise o retire la prestación. De este modo, aclara que cada categoría de incapacidad permanente está sujeta a condiciones específicas.

Cómo afecta la normativa en incapacidad permanente parcial o total

En cuanto a los casos de incapacidad permanente parcial o total, el beneficiario puede incorporarse al mercado laboral, pero deberá tener funciones distintas a las anteriores, además de actuar "en una situación totalmente diferente a la que te ha causado la incapacidad".

Es importante aclarar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede comprobar si el nuevo empleo es compatible con la prestación. De hecho, si las actividades son similares a las que causaran la incapacidad, el INSS puede revisar el expediente e incluso retirar la pensión.

Compatibilidad durante una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

Por otro lado, si hablamos de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, el experto señala que estas prestaciones son "prácticamente incompatibles con cualquier otra profesión", a menos que la actividad sea puntual y se realice en casos aislados.

Noticias relacionadas

Asimismo, antes de aceptar una oferta de empleo durante el periodo de incapacidad, es conveniente analizar nuestras circunstancias personales y médicas. Esta acción puede ahorrar malentendidos o posibles pérdidas de las pensiones recibidas.