El Port de Barcelona resiste a las tensiones comerciales y cierra el primer semestre del año con un incremento del 3,5% en los tráficos

El Port de Barcelona ha cerrado el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 3,5% en el tráfico total de mercancías, hasta alcanzar los 35,87 millones de toneladas, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial y las tensiones geopolíticas. El movimiento de contenedores ha aumentado un 4,3%, hasta los 1,93 millones de TEU, mientras que también han crecido los graneles líquidos (+4,1%), los sólidos (+5,1%), el tráfico de vehículos (+6,5%) y el ro-ro (+2,8%).

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el puerto para presentar el balance del primer semestre, el presidente de la autoridad portuaria, José Alberto Carbonell, ha resumido el periodo como "muy positivo", aunque ha reconocido que las exportaciones siguen siendo el principal punto débil por la situación en Oriente Próximo y el impacto de la peste porcina sobre determinados mercados. El director general del puerto, Àlex Garcia, ha destacado que "se han mantenido los tráficos pese a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre comercial mundial", gracias a la diversificación de mercados y clientes.

Previsiones francamente difícil

Carbonell ha admitido que hacer previsiones para los próximos meses resulta "francamente difícil" por la incertidumbre derivada de la política arancelaria de Estados Unidos. El presidente del puerto ha señalado que el nuevo anuncio de subida de aranceles por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, "no es bueno", aunque ha pedido esperar a conocer cómo se concreta su aplicación. También ha apuntado que la Unión Europea estudia ampliar los aranceles a algunos vehículos híbridos enchufables, una medida que podría alterar nuevamente los flujos comerciales.

Cruceros en el Moll Adossat del Port de Barcelona. / El Periódico

Pese a ello, se ha mostrado moderadamente optimista respecto a las exportaciones. Ha explicado que la caída cercana al 10% registrada durante el año se ha ido estabilizando porque las empresas están abriendo nuevos mercados. Además, ha advertido de que seguirán muy pendientes de la evolución de Oriente Próximo y ha recordado que el cierre del canal de Suez continúa afectando al transporte marítimo.

El automóvil gana peso

Uno de los motores del crecimiento ha vuelto a ser el tráfico de vehículos, con 386.000 unidades movidas durante el semestre, un 6,5% más que un año antes. Las importaciones han crecido un 36% y consolidan Barcelona como una de las principales puertas de entrada de vehículos asiáticos al sur de Europa. El 45% de los automóviles importados ya son electrificados (eléctricos puros, híbridos o híbridos enchufables) y China concentra la mitad de estas importaciones.

Terminal de contenedores en el moll Prat del Port de Barcelona. / Ferran Nadeu

Garcia ha explicado que el puerto está registrando una creciente "diversificación" de marcas de automóviles y ha confiado en que las exportaciones de automóviles aumenten en los próximos meses gracias al incremento de la producción en fábricas como Seat.

Menos trenes por las obras de Rubí

Uno de los pocos indicadores negativos del semestre ha sido el transporte ferroviario. Garcia ha atribuido el descenso del 13,3% de las circulaciones ferroviarias a la interrupción durante dos meses y medio del túnel de Rubí, una incidencia que ha reducido el movimiento de trenes hacia el puerto.

Hasta que no entren en servicio los nuevos accesos ferroviarios, el puerto ha avanzado que licitará diversas actuaciones internas para aumentar la capacidad, entre ellas la mejora de la vía de acceso al Moll Prat desde Can Tunis.

Último crucero, el 30 de octubre

Coincidiendo con el primer aniversario del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Barcelona sobre cruceros, Carbonell ha anunciado que el último crucero atracará en la terminal C del Moll Adossat el próximo 30 de octubre.

Zona de cruceros del Port de Barcelona. / ACN

El presidente ha recordado que también avanzan la electrificación de las terminales, el estudio de movilidad (ya en su fase final), la futura licitación, durante el segundo semestre, del desdoblamiento del puente Porta d'Europa mediante un contrato que incluirá el proyecto constructivo y la obra, y el corredor urbano para canalizar a los pasajeros sin atravesar la plaza de Drassanes (antes conocida como La Carbonera).

Proyectos estratégicos

Carbonell ha repasado los principales proyectos estratégicos del recinto, entre ellos la concentración de la actividad de contenedores en la zona sur, el desarrollo de los nuevos accesos viarios y ferroviarios, el aumento del calado y la futura ampliación de los muelles.

En este apartado ha anunciado que los estudios realizados conjuntamente con ENAIRE y Aena concluyen que el desarrollo de la futura zona sur del puerto es plenamente compatible con la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat desde el punto de vista radioeléctrico, después del traslado del radar aeroportuario.

Acto de colocación de la primera piedra del BlueTechPort / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

También ha destacado la licitación del gran nudo viario de los nuevos accesos, valorado en 98 millones de euros, la adjudicación de nuevos puntos de atraque para graneles líquidos, la adjudicación del Port Center y el avance de distintas concesiones, entre ellas la terminal multipropósito del Moll Príncep d'Espanya (a la que han anunciado que concurren tres empresas) y la futura terminal ro-ro de Baleària.

El BlueTechPort avanza

El presidente ha puesto igualmente el acento en el liderazgo del puerto en transición energética, con la adjudicación del sistema OPS para la terminal G de cruceros, la construcción de la primera hidrogenera, el primer suministro de bioetanol a un portacontenedores de Maersk y Repsol y el impulso a los combustibles alternativos.

En innovación, Carbonell ha destacado el avance de las obras del BlueTechPort, la actividad de la Fundació BCN Port Innovation, el acuerdo con Shanghái para impulsar corredores marítimos verdes y el desarrollo del hinterland del puerto mediante la terminal marítima de Zaragoza, la Terminal Intermodal de Navarra y los apartaderos ferroviarios del corredor Port-Zaragoza.