El tesoro en tu estantería: las cintas VHS por las que pagan hasta 3.600 euros

Puede que tengas en casa un pequeño tesoro sin saberlo. En contra de lo que parecía una tendencia definitiva hacia lo digital, los formatos físicos de cine como el VHS, el DVD o el Blu-ray están viviendo un inesperado resurgir.

Prueba de ello es el crecimiento en plataformas de compraventa como Tradera, el mayor mercado sueco de artículos de segunda mano.

De hecho, Tradera presume de tener más de cuatro millones de artículos usados a la venta; aproximadamente 1.000 nuevas subastas se publican cada hora y los artículos cambian de manos cada tres segundos en la plataforma.

Alcanzan cifras sorprendentes

Según un artículo publicado en su propia página web, la empresa ha registrado un incremento del 47% en este tipo de artículos en comparación con hace dos años. Actualmente, se venden alrededor de medio millón de cintas al año, lo que equivale a unas 1.200 películas diarias.

Algunas de estas piezas han alcanzado cifras sorprendentes. De hecho, uno de los mejores ejemplos es una copia en VHS de la película de terror 'El jorobado de la morgue', que llegó a subastarse por 26.975 coronas danesas, es decir, más de 3.600 euros.

Según el blog de la empresa de audio y vídeo B&W, otros ejemplos muy destacables de estas ventas son: una copia en VHS de 'Nukie' (1987), vendida por 80.600 dólares (más de 70.445 euros); una cinta de la edición Black Diamond de 'La Sirenita', vendida a más de 3.000 dólares (algo más de 2.600 euros) ; una cinta de primera edición sin abrir de 'Toy Story' (1995), vendida por 1.200 dólares (casi 1.050 euros) ; y un VHS de 'Bambi', vendido por más de 2.000 dólares (más de 1.745 euros).

Rareza, ediciones limitadas y embalaje original

Sin embargo, no todas las películas tienen este valor. El precio depende principalmente de su rareza. Las ediciones limitadas, aquellas que nunca fueron lanzadas en formato digital o las que aún conservan su embalaje original, son las más cotizadas.

De hecho, según el blog, las cintas completamente selladas, con su embalaje original sin abrir, alcanzan cifras mucho más altas que aquellas usadas. Además, elementos como el plástico original, las etiquetas intactas y las carátulas sin desgaste son detalles que marcan la diferencia a la hora de venderlas.

Categoría que más se vende

Además, volviendo al artículo de Tradera, la empresa evidencia que la categoría de películas que vende más cantidad de cintas en el mercado es la de películas familiares, seguida de las de acción, terror, comedia y música. Mientras que el anime encabeza la lista de precios promedio más altos, seguido del terror y la ciencia ficción.

Parece que este fenómeno no responde únicamente a la nostalgia. Según indica Sofia Hagelin, jefa de prensa de Tradera, no a todo el mundo le gusta el mundo digital: "Observamos una clara reacción en contra de lo digital. Esto va más allá de una simple tendencia retro: se trata de un deseo más amplio de propiedad, presencia y un consumo más consciente".

CD, cintas de casete, DVD y Blu-ray

Este cambio no solo está afectando al VHS, también ha impulsado otros formatos que parecían obsoletos. Las ventas de CD de música han aumentado un 76% en solo dos años, mientras que las cintas de casete han crecido un 25%. Además, las ventas de DVD y Blu-ray han aumentado un 20% y un 27% respectivamente en 2025.

Por tanto, estos nuevos 'tesoros' forman parte de una ola retro más amplia en la que dispositivos como los walkman, los teléfonos con botones y las cámaras digitales compactas antiguas también se han vuelto cada vez más populares. Parece que la gente busca más lo antiguo, aunque sea solo como decoración o para coleccionismo.