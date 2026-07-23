El ejército de inteligencias artificiales que está trabajando en que encuentres lo que realmente buscas al comprar en internet

El interés de Jaume Portell por las técnicas que hacen que un usuario encuentre un producto o servicio concreto en internet, empezó cuando trabajaba en eDreams. Fue el director tecnológico de esta agencia 'online' de viajes antes de su venta a un fondo de inversión, así que dedicó mucho tiempo (y más de un viaje a San Francisco) a comprender de qué formas Google llevaba clientes a un portal digital. Tras salir de eDreams, allá por el 2008, montó una empresa para aprovechar toda esa inteligencia tecnológica en las tiendas físicas, pero Beabloo acabó en manos de Indra tras casi perecer por culpa del covid.

Lo siguiente fue convertirse en director tecnológico de Exoticca, un poco con la misma intención de mejorar ese ‘match’ entre el paquete vacacional que crea esta ‘startup’ y el cliente que lo busca sin encontrarlo, pero a Portell se le volvió a despertar el gusanillo del emprendimiento hace un año. Ha montado, en este tiempo, un sistema por el que un centenar de programadores web artificiales están desarrollando una solución que mejora los catálogos digitales de los comercios y, consecuentemente, les posiciona mejor en Google o en las inteligencias artificiales a través de las cuales busca cada vez más el cliente.

PageMind, esta empresa con sede en Barcelona, acaba de cerrar una ronda de financiación de 1,2 millones de euros procedentes del fondo de inversión 4Founders, de su cofundador a título individual, Javier Pérez-Tenessa (también es cofundador original de eDreams) y del cofundador, dueño mayoritario y consejero delegado de TradeInn, David Martín. Este comercio electrónico de artículos deportivos ha estado meses colaborando con la empresa para ser su primer caso de éxito, y dice haber multiplicado por 15 el descubrimiento de sus productos e incrementado un 24% los clics.

“Hay una gran desconexión entre como los humanos somos capaces de expresar las cosas que necesitamos y como los productos o servicios expresan sus características o tecnologías”, contextualiza Portell, fundador y consejero delegado de PageMind, proyecto al que se ha incorporado, también, por cierto, Pau Borrell, exresponsable de producto en Privalia o Exoticca.

“Lo que hacemos es investigar cuáles son las categorías principales de un sector, cuál es su perfil de cliente más habitual, cuáles son sus necesidades y como las suelen formular, y entonces nos miramos los catálogos de nuestros clientes a fondo y reescribimos sus páginas de producto para que den respuesta las preguntas que suele hacer la gente en esa categoría”, resume Portell.

El sistema detrás de todo

Todo eso lo hacen con tecnología e inteligencia artificial (IA), claro. Este emprendedor, que decidió apostar de pleno por su idea tras presentarse a un concurso en Estados Unidos y que un jurado formado por directivos de OpenAI, Google o LinkedIn le eligiera finalista y le animara a tirar hacia adelante el proyecto, empezó solo, delegando la tarea de la programación en inteligencias artificiales que crean código (‘vibe coding’, lo llaman). Ahora tiene a 130 de estos ‘bots’ trabajando para él y un equipo de otras 4 personas humanas.

“Lo que notamos es que cuando explicas mucho mejor para qué es cada producto, y lo haces porque has hecho investigación profunda sobre cada uno de los aspectos de ese producto, acabas escribiendo contenido de mucha calidad, Google te prioriza porque das mejor respuesta que el resto de páginas, y pasas de la posición siete a la uno”, resume Portell.

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Tras validar la propuesta con TradeInn o Deutsche Telekom, la empresa ha cerrado una ronda de inversión que pretende destinar a acelerar (este año lo terminarán con unos 300.000 euros de facturación), seguir creciendo “con comercios de todo tipo” y saltar más pronto que tarde a Estados Unidos. Al haber recibido el empujón de directivos de Silicon Valley, Portell considera evidente que existe una oportunidad allí. “Es un mercado muy exigente, es muy difícil triunfar allí, pero si lo hacemos bien, es el mejor campo de batalla para hacer las cosas mejor y más de prisa, es donde aprenderemos más, donde le pediremos más a la máquina”, concluye, quien perfila ya la apertura de una oficina en el país.