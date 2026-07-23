Mario, español viviendo en Australia: "Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes"

Cada vez más jóvenes españoles deciden abandonar sus hogares para emigrar a otros países, con la esperanza de encontrar mejores condiciones laborales, así como puestos de trabajo con sueldos competitivos.

Mario es un gran ejemplo de ello, que decidió emigrar hace seis años a Australia para trabajar. En su perfil de Tiktok @lega.wave, este joven muestra cómo ha conseguido ganar importantes cantidades de dinero mientras trabaja en el sector agrícola durante la temporada del algodón.

Trabajo en el sector agrícola del algodón

"Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes", asegura el trabajador. Una vez que llega la época del algodón, generalmente entre los meses de marzo y mayo, la agricultura se vuelve una importante fuente de empleo temporal en algunas zonas de país.

Durante este periodo, las granjas australianas buscan mano de obra para realizar diferentes tareas en las plantaciones, una oportunidad que aporta experiencia laboral y una importante fuente de ahorros para las personas.

En el caso de Mario, él trabaja en una granja de algodón durante 12 horas al día, de lunes a domingo. En cuanto a sus obligaciones, se dedica a tareas relacionadas con el cultivo, desde la siembra, riego, cuidado del producto y cosecha.

Aun así, el trabajador asegura que el esfuerzo físico no es el aspecto más complicado de su profesión, sino más bien la parte psicológica. "La única dificultad es aguantar mentalmente hacer tantas horas durante meses viviendo el día de la marmota", admite el empleado.

Salario habitual y principales gastos

Por otro lado, en cuanto al salario, Mario cobra unos 31 dólares australianos por cada hora, e incluso 56 dólares si se trata de horas extra. "Son 430 dólares entre semana y 1.230 dólares los fines de semana. En siete días suelo cobrar 3.470 euros a los que hay que restarle un 15% de tasas. Hace un total de 1.808 euros semanales", añade.

Asimismo, si hablamos de sus gastos habituales, el español gasta 140 dólares semanales de alquiler, 90 dólares en comida y 20 dólares en gasolina. "Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo. Trabajo como un esclavo pero el resto de días son de puro ahorro"

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Con todo ello, aunque el sector agrícola australiano puede ser una opción laboral arriesgada, el trabajador aconseja actuar con esfuerzo y una buena planificación. Por ello, Australia puede ser una opción muy rentable para los jóvenes que llegan por primera al país con intención de trabajar y prosperar económicamente.