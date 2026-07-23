JB Capital adquiere el 50% del Grupo Sesderma con apoyo de Kartensia en una operación que inyectará 40 millones de euros

JB Capital ha alcanzado un acuerdo con el doctor Gabriel Serrano para adquirir el 50% del Grupo Sesderma, propietario de las marcas Sesderma, Mediderma y Dermopartners. La operación contempla, además, una inyección de 40 millones de euros de nuevo capital en la compañía.

El grupo también ha refinanciado la totalidad de su deuda financiera mediante una solución de capital flexible y con vencimiento a largo plazo proporcionada por la gestora paneuropea Kartesia, que, adicionalmente, ha tomado una participación minoritaria en el capital de la empresa.

El acuerdo incluye el compromiso de las partes de financiar inversiones destinadas a impulsar el crecimiento y la expansión de la compañía. Entre las principales iniciativas figuran la incorporación de talento especializado, la ampliación de la gama de productos, el fortalecimiento de la marca y la mejora continua del servicio prestado en el canal farmacia.

Según explican los responsables de la operación en un comunicado, el grupo "culmina con éxito su proceso de reordenación financiera y se dota de una estructura de capital óptima para acometer un ambicioso plan industrial a largo plazo".

Incorpora una nueva estructura

En esta nueva etapa, el dermatólogo Gabriel Serrano Sanmiguel continuará al frente de las áreas científica, médica y de I+D del Grupo Sesderma, consideradas el núcleo sobre el que se ha construido el éxito de la compañía.

Por su parte, JB Capital asumirá la gestión operativa del grupo y trabajará en su profesionalización, para lo que prevé incorporar a corto plazo un nuevo equipo directivo de primer nivel.

Asimismo, se constituirá un nuevo Consejo de Administración encargado de implantar "los más altos estándares y las mejores prácticas de gobierno corporativo", con especial atención a áreas estratégicas como la auditoría interna, el cumplimiento normativo y el compliance.

La operación se produce en un contexto de fuerte crecimiento del mercado mundial de la dermocosmética, que, según datos del sector, registrará una tasa de crecimiento anual compuesta del 6% hasta 2030. Esta evolución está impulsada por una demanda cada vez mayor de soluciones eficaces, respaldadas científicamente y con un elevado valor añadido.

Con el objetivo de aprovechar esta oportunidad, Grupo Sesderma pondrá en marcha un plan de crecimiento articulado en torno a dos grandes ejes geográficos.

En España, la compañía llevará a cabo un refuerzo "sin precedentes" de sus principales canales de distribución y prescripción. Para ello, potenciará su histórica relación con los profesionales médicos, especialmente con los dermatólogos, así como con la red de oficinas de farmacia y el conjunto de sus prescriptores.

Encaminado hacia una expansión territorial

En el ámbito internacional, el grupo acelerará su expansión sobre la base de una plataforma global ya consolidada. Actualmente, está presente en más de 90 países y cuenta con más de 20 filiales operativas, con especial atención a los mercados que presentan un mayor potencial de crecimiento.

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Grupo Sesderma inicia esta nueva etapa tras cerrar el ejercicio fiscal de 2025 con unos ingresos aproximados de 140 millones de euros y un ebitda de 25 millones.