El grupo familiar gerundense Cañigueral aumenta la facturación hasta los 1.608 millones y entra en México

Grup Cañigueral, que opera comercialmente con la marca Costa Brava Mediterranean Foods, cerró 2025 con una facturación de 1.608,4 millones de euros, un 6,6% más que los 1.508,6 millones del ejercicio anterior. Sin embargo, el crecimiento de las ventas no se trasladó a los beneficios. El resultado consolidado del ejercicio se situó en 39,1 millones, un 21,3% menos que los 49,7 millones de 2024.

Esta evolución también se refleja en otros indicadores de la cuenta de resultados. El beneficio antes de impuestos bajó de 65,8 a 52,4 millones, cerca de un 20%, mientras que el resultado de explotación pasó de 74,1 a 64,7 millones. El EBITDA se mantuvo por encima de los 100 millones, aunque retrocedió de 107,1 a 104,2 millones.

La compañía explica que las cuentas de 2025 se vieron condicionadas por los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de productos europeos, la evolución del cambio entre el dólar y el euro y, de manera especialmente significativa, los efectos de la peste porcina africana a partir de finales de noviembre. El grupo señala que esta situación provocó una devaluación de los precios en la división ganadera.

Ante estos riesgos, Cañigueral contabilizó provisiones valorativas por un total de 16,5 millones de euros. Se trata de reservas contables destinadas a cubrir posibles impactos de estos factores, que redujeron el EBITDA y el beneficio antes de impuestos definitivos del grupo. La compañía advierte de que algunos de los elementos que marcaron el cierre de 2025 siguen presentes durante este 2026.

Más de 4.000 trabajadores

El grupo alimentario concentra en las comarcas gerundenses el 70% de las 4.252 personas que trabajan directa o indirectamente para sus empresas. La mayor parte de su actividad industrial gerundense se reparte entre municipios del Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Pla de l’Estany y el Alt Empordà.

La compañía dispone de 17 centros productivos especializados, buena parte de los cuales están ubicados en la demarcación. Cuenta con instalaciones en Riudellots de la Selva, Vilamalla, Cassà de la Selva, Olot o les Preses, entre otros municipios.

De dónde salen los 1.608 millones

La división de carne fresca y congelada sigue siendo la principal fuente de ingresos y aporta el 40% de la facturación. Los productos elaborados, como las hamburguesas, los marinados, los empanados o las croquetas, concentran el 31%, mientras que los embutidos curados y el jamón serrano representan el 29% restante.

Durante 2025, el grupo sacrificó 3,2 millones de cerdos y 65.900 cabezas de ganado bovino. La incorporación de Inga Food, sociedad de la que controla el 33%, ha ampliado la división ganadera. Cañigueral gestiona actualmente más de 900 granjas propias o integradas y calcula que esta estructura le permite cubrir con suministro propio aproximadamente la mitad de sus necesidades de porcino.

El mercado estatal genera el 61% de la facturación, mientras que las exportaciones aportan el 39%. Costa Brava Mediterranean Foods comercializa sus productos en más de 60 países, con presencia en mercados europeos como Francia, Italia, Alemania, Polonia y Portugal, y en destinos como Estados Unidos, la China, el Japón o México.

Pese a la reducción de los beneficios, la compañía destinó 48 millones de euros a inversiones industriales durante 2025. La cifra acumulada de los tres últimos ejercicios alcanza los 117 millones. Los recursos se han concentrado principalmente en la renovación de equipos, el aumento de la eficiencia productiva y la reducción de los consumos energéticos y de recursos.

En paralelo, el grupo cerró el plan de sostenibilidad aplicado entre 2021 y 2025. La compañía cifra en un 19% la reducción acumulada del consumo de agua, en un 16% la de la electricidad y en un 40% la del gas. También afirma que en este periodo ha reducido un 50% las emisiones propias de la actividad y las asociadas a la energía consumida por cada tonelada de producto fabricado, y que destina el 94% de los residuos a reutilización, reciclaje o valorización.

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El crecimiento internacional seguirá siendo uno de los ejes del grupo. En febrero adquirió el 10% de la mexicana Importadora Serrana, ahora denominada Costa Brava Mediterranean Foods SA de CV, que dispone de dos plantas en Querétaro dedicadas a los productos curados. El plan de la empresa prevé pasar a controlar la mayoría de su capital durante 2027.