Fernando y Ana, la pareja que eligió una autocaravana como su forma de vida: "Hemos ahorrado muchísimo en gastos"

Hay veces que la vida da un giro de 180 grados, y este ha sido el caso de Fernando y Ana, una pareja de pensionistas con las ideas muy claras: abandonar el día a día en su casa para instalarse en 'La Vaca', una autocaravana de siete metros en la que están recorriendo España.

Para la pareja, esta decisión les ha permitido obtener mayor libertad y capacidad de ahorro. "Somos pensionistas y no tenemos una pensión muy grande", señalan, aunque también que su situación económica ha mejorado.

Alejarse de la monotonía y más tiempo para sí mismos

El principal motivo de esta decisión habría sido huir de la vida diaria, que les resultaba demasiado monótona. A su vez, esta oportunidad les permitió conseguir un tiempo para dedicarse a sí mismos, todo ello tras una vida llena de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

El vehículo que les sirve como medio de transporte, así como de casa, es una Fiat Ducato Maxi de 27 años, que tienen muy bien cuidada y con un mantenimiento adecuado. "Encontramos un defecto en toda esta pared y nos pusimos a arreglarlo nosotros", señala la pareja.

De hecho, el coste total de la reforma alcanzó los 1.631 euros, después de llevar a cabo la reforma por ellos mismo, lo que les permitió ahorrarse gran parte del dinero.

Una menor proporción de gastos

En lo que se refiere a gastos, la pareja ha conseguido reducir bastante el dinero que pagan cada mes. "Hemos ahorrado muchísimo en gastos", asegura Ana. De esta forma, han podido eliminar gastos fijos como la luz, agua, comunidad, garaje o servicios de internet.

"Antes, cuando vivíamos en la casa de ladrillo, el día 15 o 17 ya estabas pegado a la pared, deseando que llegara el día 24 para cobrar la pensión", admite el jubilado. En cambio, con su nuevo estilo de vida, el matrimonio ahora puede acumular unos pocos ahorros a final de mes, algo que antes era prácticamente imposible.

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Aun así, este modelo de vida también puede ser muy variable, en el que "cuanto más te mueves, más dinero gastas". Con todo ello, la pareja está satisfecha con su actual forma de vida, donde se preocupan más por vivir el presente que por los problemas y estrés del futuro.