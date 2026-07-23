La economía catalana resiste a la crisis de Oriente Medio: la Cambra estima que crecerá un 2,5% este año

"Con la que está cayendo, y con el barril de Brent a 100 dólares". Son palabras del economista Joan Ramon Rovira, jefe del gabinete de Estudios Económicos e Infraestructuras de la Cambra de Comerç, con las que ha puesto en valor la nueva previsión de crecimiento de la entidad para la economía catalana este año. En efecto, el organismo cameral ha mejorado este jueves su cálculo para 2026 y ha vaticinado que el PIB catalán subirá un 2,5% interanual a finales de año.

Rovira ha expuesto en rueda de prensa que la mejora de previsiones se explica por el buen comportamiento de la economía en el primer trimestre de 2026, así como por las buenas previsiones de la campaña turística y la solidez de la ocupación. El optimismo también alcanza al 2027, cuando se mejora la previsión a una subida del PIB del 1,8% (una décima más). El reverso negativo es que para este año se calcula que la inflación subirá al 3,3%, un encarecimiento del coste de vida estrechamente relacionado con la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

La Cambra ha constatado que el pesimismo que expresaron las empresas en el primer trimestre con respecto a este conflicto armado no se han reflejado en la realidad económica catalana. Rovira, sin embargo, ha advertido de que si el conflicto se alcanza su impacto puede ser mayor sobre Catalunya a causa de que los inventarios que tenían las empresas se han ido agotando.

Según ha expuesto Rovira, la demanda interna (el consumo de las familias) seguirá siendo el principal motor de crecimiento de la economía catalana. Para empujar este componente estarán la ocupación, que sigue mejorando, las mejoras salariales y el buen comportamiento del turismo. La inversión también sumará, aunque ya acusa el fin del despliegue de los fondos europeos Next Generation.

El economista responsable del informe ha querido destacar la solidez de la exportación de servicios no turísticos, que pesan ya más que los servicios turísticos y alcanzan el 20% de las ventas al extranjero a nivel español. Las exportaciones de bienes no turísticos están conformadas por subsectores como las telecomunicaciones, la informática, la información, la consultoría y los servicios técnicos.

Rovira ha celebrado que esta realidad refleja un cambio de modelo productivo que mejora la productividad de la economía catalana, en la línea de lo que explicó la Cambra el pasado mes de junio. El organismo ve refrendada su tesis de que las actividades de más valor añadido han ganado peso. Según la Cambra, las actividades profesionales técnicas y científicas y los servicios financieros y de seguros han pasado de representar el 11% de la economía catalana a un 13,5% en la última década.

Rovira ha respondido al choque de interpretaciones existente entre la Cambra y el informe Fènix, hecho público por seis economistas el pasado mes de junio y que mantiene una visión pesimista sobre la productividad catalana. "No estamos polemizando, pero el Fènix pone el acento en el turismo y en la exportación de bienes, pero no en los servicios no turísticos, y eso hay que tenerlo en cuenta", ha apuntado el

En lo referente a exportaciones de bienes catalanes, la automoción, se mantiene como el principal sector, con especial presencia en Europa, seguido de alimentación y los productos químicos y farmacéuticos.