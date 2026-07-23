El CZFB impulsa la ampliación de DFactory y termina el año con un beneficio de 40,5 millones de euros

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprobado las cuentas correspondientes a 2025 con un beneficio de 40,5 millones de euros y ha ratificado su apuesta por convertir la capital catalana en un polo de innovación industrial y tecnológica. Durante el pleno de verano de la entidad, presidido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se repasaron los principales proyectos estratégicos en marcha, entre ellos la ampliación de DFactory Barcelona, el desarrollo de la futura Torre Pública de Glòries y las iniciativas ligadas a la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026.

Uno de los ejes centrales de la sesión fue el avance de DFactory Barcelona, el ecosistema especializado en industria 4.0 que el Consorci impulsa en la Zona Franca. El complejo, que actualmente ocupa 17.000 metros cuadrados y alberga 48 empresas dedicadas a ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, la realidad virtual, la ciberseguridad o el Internet de las Cosas, ampliará su superficie hasta alcanzar los 60.000 metros cuadrados.

Según explicó la entidad, las compañías instaladas en DFactory han registrado ya 63 patentes internacionales, un indicador que, a juicio del Consorci, refleja la capacidad innovadora del proyecto y su aportación a la economía del conocimiento.

Las obras de ampliación avanzan a distinto ritmo. El edificio Cubo ya ha completado su estructura y la instalación de la fachada acristalada, con la previsión de finalizar los trabajos el próximo mes de octubre. Paralelamente, los edificios A y D estarán terminados antes de que concluya el año, lo que permitirá la llegada de las primeras empresas a comienzos de 2027. El edificio B permanece pendiente de la autorización del Consejo de Ministros para iniciar su construcción, unos trabajos que tendrán una duración estimada de 15 meses.

Durante su intervención, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendió la necesidad de consolidar espacios que permitan mantener la actividad económica dentro de la ciudad y favorecer la creación de empleo cualificado. En la misma línea, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, subrayó que el objetivo es extender el modelo de DFactory al conjunto del polígono industrial de la Zona Franca hasta convertirlo en un gran distrito de industria urbana e innovación, capaz de atraer nuevas empresas tecnológicas y generar oportunidades económicas.

El pleno también sirvió para informar sobre el protocolo firmado recientemente entre el Consorci y el Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar la futura Torre Pública de Glòries. El proyecto contempla un edificio de al menos 35.000 metros cuadrados que combinará vivienda protegida, dependencias administrativas y equipamientos comunitarios. En concreto, prevé destinar 10.000 metros cuadrados a vivienda pública, 20.000 a oficinas administrativas y otros 5.000 a servicios para la ciudadanía.

Además, el Consorci trabaja en distintas actuaciones vinculadas a la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026. Entre ellas destaca la instalación permanente de una maqueta de Barcelona de 82 metros cuadrados impresa en 3D, ubicada en la antigua editorial Gustavo Gili, sede de este acontecimiento internacional.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, presentó el balance del Plan Estratégico 2025-2029, centrado en el desarrollo del futuro DFactory Barcelona District, la atracción de empresas innovadoras, la mejora del entorno urbano de la Zona Franca y el impulso de proyectos vinculados a la sostenibilidad. Sorigué destacó que DFactory ha recibido cerca de 5.000 visitas institucionales y empresariales desde su puesta en marcha y que una de cada cuatro corresponde a compañías interesadas en establecer o trasladar su hub tecnológico a Barcelona.

En el ámbito económico, el pleno aprobó unas cuentas que consolidan la situación financiera del Consorci. La entidad cerró el ejercicio con una cifra de negocio de 77,7 millones de euros, 12,2 millones más que el año anterior, y un patrimonio neto de 694,7 millones. El modelo del CZFB se basa en la autofinanciación y en la reinversión de los beneficios en proyectos relacionados con la innovación, la industria, la vivienda y la transformación urbana.