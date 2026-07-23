Cotizar sin trabajar también es posible: el convenio especial que permite proteger tu jubilación y cobrar más pensión

Llegar a la jubilación con suficientes años cotizados es una de las grandes preocupaciones de muchos trabajadores. Las carreras laborales ya no siempre son lineales: hay despidos, parones, cuidados familiares, empleos temporales, etapas como autónomo, periodos en el extranjero o años en los que no se cotiza lo suficiente. Y todo eso puede acabar afectando a la futura pensión, especialmente si ocurre en los últimos años antes del retiro.

Por eso, muchas personas se preguntan si existe alguna forma de seguir cotizando aunque no estén trabajando. La respuesta es sí, pero no funciona como una ayuda ni como una cotización automática. Se trata de un mecanismo voluntario que permite mantener la relación con la Seguridad Social pagando una cuota mensual. Es una opción pensada para quienes quieren proteger su pensión de jubilación y evitar que un vacío de cotización reduzca sus derechos futuros.

Cotizar sin trabajar

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo recueda que "es posible cotizar a la Seguridad Social sin estar trabajando”. Según recuerda, esta posibilidad está pensada para personas que, por algún motivo, no pueden trabajar pero sí quieren jubilarse con mejores condiciones. Para hacerlo, deben firmar un convenio especial con la Seguridad Social. A través de ese convenio, una persona puede pagarse a sí misma las cotizaciones “como si estuviese trabajando”, aunque en realidad no tenga un empleo en ese momento.

La Tesorería General de la Seguridad Social confirma que existen distintos convenios especiales según la situación personal o profesional de cada interesado. Con carácter general, estos convenios permiten cotizar por jubilación, incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral, y prestaciones de muerte y supervivencia. Es decir, su finalidad principal no es cobrar una prestación inmediata, sino conservar o mejorar derechos futuros dentro del sistema.

Las personas que pueden acogerse al convenio especial / @empleado_informado

Requisitos

El requisito que destaca Miguel Benito Barrionuevo es haber cotizado 1.080 días en los últimos 12 años. Para alcanzar esos 1.080 días también se pueden tener en cuenta cotizaciones anteriores por otros convenios especiales y días cotizados por excedencia para cuidado de hijos y familiares.

Noticias relacionadas

Esta herramienta puede ser especialmente útil para personas que han perdido el empleo cerca de la edad de jubilación, trabajadores que dejan de estar dados de alta en la Seguridad Social, empleados con bases de cotización más bajas que las que tenían antes o personas que quieren evitar lagunas en su carrera de cotización. Ahora bien, no siempre compensa. La cuota mensual depende de la base por la que se quiera cotizar y de las reglas aplicables, de modo que puede suponer un esfuerzo económico importante. Por eso, antes de firmar, conviene calcular cuánto se va a pagar, durante cuánto tiempo y qué impacto real tendrá en la pensión futura.