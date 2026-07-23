Colonial SFL gana 230 millones en el primer semestre y cifra en más del 8% la rentabilidad que espera de sus activos en Berlín

Colonial SFL cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 230 millones de euros, según trasladaron esta mañana el presidente, Juan José Brugera, y el consejero delegado, Pere Viñolas, en una presentación de resultados cerrada al público. Los directivos aprovecharon la comparecencia para detallar por primera vez los objetivos de rentabilidad de su reciente desembarco en Berlín, operación cerrada mediante una joint venture con Generali Real Estate, en que la compañía persigue una rentabilidad superior al 8% y una revalorización de rendimientos de entre el 5% y el 6% en los dos activos superprime adquiridos en la capital alemana.

Del beneficio total, 111 millones corresponden al resultado recurrente, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los 120 millones restantes proceden de la revalorización de los activos del grupo. Los ingresos por rentas alcanzaron los 207 millones de euros, un 5% más, impulsados por unos alquileres que crecen muy por encima de la indexación y por la mejora de la ocupación, que se situó en el 94%, casi 204 puntos básicos más que a cierre de 2025.

El beneficio por acción se elevó a 17,8 céntimos, también con un avance del 4%, en línea con la previsión anual de la compañía, que confirma su objetivo de BPA de entre 34 y 35 céntimos para el conjunto de 2026 y una senda de 39 a 41 céntimos para 2028.

La compañía avanza en su desembarco

En el terreno corporativo, la gran novedad del semestre ha sido la irrupción en el mercado alemán, al ser la primera vez que la inmobiliaria aterriza en una capital distinta a Madrid, Barcelona y París. Así, tal y como anunció en junio, Colonial SFL firmó una joint venture estratégica con Generali Real Estate mediante la cual adquiere el 51% de una sociedad propietaria de dos activos superprime en el distrito central de negocios de Berlín, LindenCorso y Atrium, con una superficie bruta alquilable conjunta de unos 42.000 metros cuadrados y un valor cercano a 300 millones de euros. Generali conservará el 49% restante y seguirá como socio operativo. Viñolas defendió la operación en estos términos: "Junto con Alpha X y un reciclaje disciplinado de capital, esto refuerza la visibilidad hacia nuestros objetivos de beneficios para 2028 y la creación de valor a largo plazo para los accionistas".

La entrada en Berlín se enmarca en la estrategia de reciclaje de activos que la compañía ha desplegado durante el semestre. Colonial SFL ha asegurado más de 440 millones de euros en desinversiones, el 87% de un programa de 500 millones anunciado a finales de 2025, siempre a valores de tasación o superiores.

Ese proceso de venta de activos estabilizados —incluida parte de la cartera residencial, cuya desinversión avanza según lo previsto— ha permitido financiar tanto la operación alemana como la reducción del endeudamiento: la deuda neta cayó un 5% respecto a diciembre, hasta 4.708 millones, con un LTV del 36,7% y una liquidez de 2.500 millones de euros. Standard & Poor's y Moody's reafirmaron las calificaciones de grado de inversión BBB+ y Baa1, ambas con perspectiva estable.

SID saldrá a bolsa

Por segmentos de negocio, la compañía destacó el papel creciente de los distritos de innovación y ciencia (los conocidos como Science Innovation Districts) dentro de su cartera. Durante la rueda de prensa, Viñolas explicó que la sociedad cotizada ligada a este segmento saldrá a bolsa en Euronext París, donde Colonial SFL prevé mantener en el corto plazo en torno al 90% del capital, y que la operación cuenta con capacidad de inversión adicional de unos 150 millones de euros para seguir incorporando activos. El directivo situó este vehículo dentro de la apuesta del grupo por infraestructuras mixtas y críticas para los sectores tecnológico y de ciencias de la vida.

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Por clientes, Colonial SFL afirma que las empresas de inteligencia artificial y tecnología representaron aproximadamente el 30% de toda la actividad de contratación del semestre, en el que Colonial SFL firmó cerca de 61.000 metros cuadrados. Según explicó la dirección de la compañía, compañías como Microsoft o la francesa Mistral están detrás de buena parte de esa nueva demanda, atraídas por edificios bien conectados, sostenibles y ubicados en los centros de las principales ciudades europeas, lo que a juicio de Colonial SFL está acentuando la polarización del mercado hacia los activos prime.