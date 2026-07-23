Evento aeronáutico
Barcelona celebrará el World Routes 2027, la gran cita mundial para captar nuevas rutas aéreas
La capital catalana volverá a acoger el principal encuentro internacional del sector, con unos 3.000 delegados de más de 110 países
Barcelona acogerá en 2027 la feria de aerolíneas World Routes
La Generalitat ha anunciado este jueves que Barcelona volverá a ser la sede del World Routes en octubre de 2027, diez años después de albergar por primera vez este congreso internacional. Considerado la principal cita mundial del sector aeronáutico, el encuentro reúne a aerolíneas, aeropuertos y destinos turísticos para negociar la apertura de nuevas conexiones aéreas.
El evento congregará a unos 3.000 delegados, entre responsables de compañías aéreas, aeropuertos, autoridades turísticas y empresas de la industria procedentes de más de 110 países. La elección de Barcelona refuerza la estrategia del Govern para impulsar la conectividad internacional, combinando la proyección del aeropuerto de Barcelona-El Prat con un sistema aeroportuario complementario, la intermodalidad y un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad, han asegurado.
De 33 conexiones a 62
El Govern ya anunció a mediados de junio que Barcelona volvería a albergar el congreso, aunque ahora ha dado a conocer más detalles de una cita que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2026-2030 del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA), integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, Aena y la Cambra de Comerç de Barcelona. El objetivo es aprovechar la celebración del World Routes para intensificar la captación de nuevas conexiones directas, especialmente con los mercados de Asia-Pacífico y Estados Unidos.
En la última década, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha pasado de contar con 33 conexiones intercontinentales directas a 62, un incremento del 88% que lo sitúa entre los aeropuertos europeos con mayor crecimiento en rutas de largo radio. Según la Generalitat, actualmente más de 5,3 millones de pasajeros viajan cada año entre Catalunya y mercados internacionales mediante vuelos con escala, una demanda que considera suficiente para justificar nuevas conexiones directas.
Estados Unidos, menos atendido
El Govern destaca que Estados Unidos concentra el mayor volumen de demanda no atendida, con 1,5 millones de pasajeros potenciales, seguido de Asia-Pacífico (593.000), China, Hong Kong y Taiwán (405.000), Sudamérica (314.000) y Japón (305.000). También subraya el impacto económico de la infraestructura. Según un estudio de la Universitat de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona, el aeropuerto genera el 6,8% del PIB catalán y más de 218.000 puestos de trabajo. Además, recuerda que Barcelona lidera en España la organización de congresos internacionales, con 166 eventos, y ocupa la tercera posición mundial en el ránking de la International Congress and Convention Association (ICCA) correspondiente a 2025.
En representación de las instituciones que integran el CDRA, el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha dicho que el World Routes será un "trampolín" para promocionar Barcelona y abrir nuevas conexiones, especialmente con Asia. La teniente de alcalde de Barcelona, Raquel Gil, ha destacado que el congreso contribuirá a atraer empresas y empleo de calidad gracias a una mayor conectividad intercontinental, mientras que la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, ha defendido que esa mejora permitirá atraer visitantes de mayor valor añadido y reforzar el turismo de congresos.
Residentes en Catalunya
Por su parte, la directora del aeropuerto de Barcelona-El Prat, Eva Valenzuela, ha recordado que cerca de uno de cada dos pasajeros son residentes en Catalunya, lo que evidencia el papel estratégico de la infraestructura. El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha añadido que la celebración del World Routes reforzará la posición internacional de Barcelona e impulsará el desarrollo de nuevas rutas intercontinentales. Desde la organización del congreso, el vicepresidente de Air Transport Events Informa, Steven Small, ha explicado que Barcelona ha sido elegida por su estrategia para captar rutas con un mayor impacto económico y sostenible.
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