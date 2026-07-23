Empresas
Amancio Ortega compra el complejo de oficinas parisino Capital 8 por un récord de 850 millones de euros
La compra del fundador de Inditex es la mayor operación de oficinas en Europa continental desde 2022
Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex, ha adquirido por 850 millones de euros el complejo de oficinas Capital 8 de París (Francia) a través de su brazo inversor Pontegadea en lo que es la mayor operación inmobiliaria de oficinas individuales ejecutada en la Europa continental desde 2022.
Según fuentes del sector, 'Expansión' y 'Green Street News', medio especializado que adelantó la noticia, Capital 8 estaba hasta ahora en manos de la gestora Invesco, que lo compró en 2018 a Unibail-Rodamco-Westfield por 789 millones de euros.
El inmueble acoge la sede de Tikehau Capital y alberga las oficinas de Mitsubishi, Standard Chartered, NatWest, Investec o la naviera CMA CGM. Capital 8 se ubica en el distrito VIII de París, donde se encuentran también el Palacio del Elíseo, el Arco del Triunfo o la Plaza de la Concordia.
Por encima de la transacción de Capital 8 estaría solo la compraventa del edificio Royal Bank Plaza de Toronto (Canadá), que se cerró en 2022 por un importe más de 800 millones de euros.
Centro logístico en Canadá
En junio, Ortega ya se hizo con un centro logístico en Canadá valorado en 187 millones dólares canadienses (116,8 millones de euros) que pertenecía al Grupo Lactalis, mayor productor de lácteos a nivel mundial y que en España opera marcas como 'Puleva' o 'Lauki'.
El emplazamiento se encuentra en la ciudad de Oshawa (Ontario) y cuenta con un total de 116.000 metros cuadrados, el mayor centro logístico que poseía la multinacional francesa desde que fuera inaugurado en 2024.
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
- Rodri, Cucurella y Pedro Porro, los únicos españoles en el once ideal del Mundial 2026
- Los argentinos estallan contra Rosalía: sus fans piden devolver sus entradas para el concierto en Buenos Aires después de la que ha liado en redes
- Puigdemont: 'En medio de la orgía nacionalista del fútbol, el Tribunal de Cuentas ha pedido que le aguantaran el cubata
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
- Crítica de 'Stuart no consigue salvar el universo' (HBO Max): la franquicia 'Big bang' se reinventa como (pobre) aventura de ciencia ficción