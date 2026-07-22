Xavier Roig, ingeniero, directivo y consultor: "El turismo no es un derecho social, es viajar con migrantes explotados"

Pasada la etapa de alto directivo, pudiendo dedicarse a tocar el piano o a sus maquetas, va y presenta en sociedad el informe Fènix. ¿Quería hacer "un Niño Becerra"?

No pretendemos hacer ningún tremendismo: los del Fènix solo nos hemos limitado a valorar los últimos veinticinco años. Si no cambiamos, se profundizará el declive de Catalunya.

¿Qué dicen en este informe?

Que, si continuamos como estamos, incluso Aragón nos superará en PIB per cápita (la riqueza global dividida por la población). La economía del país (la macro) crece y cada día somos más pobres (la micro). Tenemos una productividad en caída libre. Hay sectores con trabajadores altamente subvencionados. En la Catalunya de 2023, quien ganaba menos de 27.500 euros al año tenía un salario subvencionado. Es decir, el trabajador consumía y consume cada día más recursos públicos de los que pagan él y la empresa. Los sectores altamente asistidos (industria cárnica y turismo, sobre todo) han sido fomentados por los gobernantes.

¿Me está diciendo que quien gana poco es el culpable?

Quien se aprovecha no es él. Lo hace el sector en el que trabaja y los empresarios. En los sectores que nosotros llamamos subvencionados se han montado empresas que solo son viables con los salarios de los migrantes.

Los partidos de extrema derecha le aplaudirán cuando lean esta entrevista...

Que hagan lo que quieran. No soy de ningún partido y soy independiente. Creo en la democracia social de derecho y en el Estado del bienestar, pero deben hacerse estas reconversiones porque la situación es insostenible.

¿Y qué haría con estos trabajadores foráneos expulsados del mercado laboral?

No lo sé. Hemos llamado a gente que no hacía falta. Supongo que unos se quedarán y otros se marcharán. No es excusa para no reestructurar los sectores deficitarios.

También señalan al sector del comercio...

Las tiendas de proximidad son parte del problema, pero el mercado ya las está reconvirtiendo: muchas van cerrando. Si son puestos de trabajo subvencionados, tendrán que desaparecer. El mundo es así.

Los presidentes Pujol y Maragall nos decían a finales del siglo pasado que éramos uno de los cuatro motores de Europa...

El motor catalán está cada día más gripado. Los políticos no han sido capaces de hacer de semáforo o de reguladores. Deberían potenciar unos sectores y castigar a otros. Habría que reducirlos con impuestos, regulaciones y moratorias. En los últimos años no ha habido rumbo.

También insisten en la baja productividad del país...

¡Es que somos muy poco productivos! Somos holgazanes y dispersos comparativamente con los países de nuestro entorno. Los sectores industriales siempre han tenido muy buena productividad, pero otros la tienen muy mala. Si haces crecer estos, la media baja.

¿Y si se aprueban las 35 horas?

Da miedo porque podría empeorarlo todo, pero antes habría que ver si aquí se trabajan actualmente esas horas. En Francia pasaron a las 35 horas hace años y su PIB no se resintió porque son muy productivos. La productividad catalana ha bajado igual que las horas trabajadas. En el centro de Europa, la gente llega a la hora, toma un café, come en el trabajo y a las cinco de la tarde todos a casa. Aquí la gente charla, deshace lo que ha hecho otro y se dispersa. Es la lección que he aprendido entre unos y otros.

También tiene al sector hotelero catalán en el punto de mira...

En términos de riqueza por persona, Lloret de Mar es uno de los municipios más pobres del país. El sector turístico debe saber que necesita una reconversión como la que sufrió el sector textil u otras industrias, en diferentes momentos. Tienen que pasarla y eso comportará hacer algo de sangre. No tiene ningún sentido de país ir abriendo un hotel de tres estrellas tras otro. ¿Por qué el turismo paga un 10 % de IVA y los sectores industriales tienen que pagar el 21 %? El IVA depende del Estado, pero implementar una tasa turística equivalente depende de aquí. Lo recomienda Europa (subirles el IVA) y serían 2.000 millones de euros al año para pagar médicos y maestros. Nos interesa el turismo de calidad. De hecho, no es un derecho social y aún menos con trabajadores migrantes explotados.

¿Creen que harán reaccionar a alguien?

Los ayuntamientos deben ver que determinados negocios no interesan. ¿Les interesa un hotel de baja categoría atendido únicamente por inmigrantes? Tendrán que alojarlos, darles servicios sociales, tendrán problemas de convivencia...

¿Y el sector cárnico también lo reconvertiría?

Es una industria masiva con un producto de bajo valor añadido que, además, se exporta. Está mal montado. Si no fuera tan masivo no estaría mal. En Dinamarca tienen más cerdos por persona que nosotros, venden igualmente a China carne en bruto y congelada al mismo precio, pero con los salarios triplicados. Son productivos pagando más y solo tienen 5.000 personas empleadas.

Propone medidas que harán felices a unos y a otros bien opuestos. El decrecimiento económico y poblacional es un postulado de extrema izquierda...

Hay un pacto tácito y malévolo: la izquierda pide papeles para todo el mundo y al empresario sin escrúpulos le parece cojonudo. Este pacto ha destruido el país.

¿Les ha escuchado alguien de la Administración o de la política?

Lo hemos enviado a mucha gente, pero la mayoría no ha reaccionado. Soy crítico con la clase política. La Catalunya pública está bastante mal gestionada desde siempre. No se aprovechó la autonomía para hacer un modelo propio. Los gobernantes deben repartir el pastel de la riqueza, potenciando unos sectores y castigando a otros.

¿Salvarían alguno de estos sectores "subvencionados"?

El agrícola. Debe mantenerse por estrategia económica. El campesinado tiene una razón de ser: mantener el territorio equilibrado y fijar allí a la población. Aquí estaría justificado y solo son el 0,5 % de la población. Desde el punto de vista de la macroeconomía no hace daño.

¿Qué autoridad se otorgan para hacer estas propuestas?

Por ser conocedores de la estructura económica y por libertad de expresión. Somos independientes y con diferentes sensibilidades. Hemos renunciado a las veleidades de cada uno por el bien del país. Lo diré bien claro: Catalunya está enferma, hay que rehacerla y nosotros buscamos un mínimo común denominador para decir lo que hay que reparar.

¿Hará crack el sistema del bienestar?

¡Ya lo está haciendo! Se hizo una ley de dependencia sin presupuesto. En la lista de espera de la sanidad en Catalunya hay un millón de personas; en 2017 eran 700.000. No reventará, pero todo irá bajando de nivel y se irá erosionando. Estoy totalmente en contra de la Catalunya de los diez millones. Me da igual si llegamos por ser muy prolíficos o por migración. No es sostenible y el Estado del bienestar va a la deriva. Además, nos diluye nacionalmente. En ningún lugar de Europa se ha crecido como aquí.

¿Por qué somos líderes en migración? ¿Por un contubernio estatal?

De ninguna manera. La migración la atrae el sector privado por demanda de fuerza laboral. Los inmigrantes son gente que busca trabajo y va allí donde lo encuentra.

¿Qué ideología profesa?

Soy liberal según Stuart Mill, creo en una sociedad justa. El progresismo ha intentado estigmatizar a los liberales llamándonos capitalistas despiadados. No es eso. Soy liberal del todo, en la economía y en la forma de pensar.

¿Abomina del progresismo?

Del modelo del norte de Europa no, pero soy contrario al progresismo meridional. El modelo alemán es bueno, parcialmente el francés, pero los progresistas del sur son una panda de señoritos.

¿Se considera un ciudadano integrado en el Moianès?

Vivo buena parte de mi tiempo en Sant Quirze de Safaja, un lugar interesante, pero no hay que ir contándolo porque lo estropearemos. Pero realmente me siento muy de Moià, la capital. Es donde conozco a más gente. Como comarca natural tiene un peso importante. A lo que no le encuentro ningún sentido es a que Catalunya tenga 900 pueblos.

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Por razones diversas hicimos esta entrevista en una ruidosa cafetería del entorno de Manresa. Nos costaba hacernos entender el uno al otro. A mí me pareció una señal sobre el informe Fènix. El entrevistado lo consideró una prueba de lo malo que es nuestro sistema educativo.

Los cuatro rincones ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? Depende de la sociedad de un país. Mejor cualidad y peor defecto. Tenacidad y holgazanería. ¿Cuánto es un buen sueldo? El que permite vivir feliz sin malgastar. ¿Nota presión estética social? Sí, por la mala educación y las formas. ¿Libro que le gustaría firmar? "El barón rampante", de Italo Calvino. Una obra de arte. "Las variaciones Goldberg", de Bach. ¿En qué es experto? En el libre pensamiento. ¿Qué debería inventarse? El sentido común. ¿Dios existe? No lo sé. ¿Con qué personaje histórico o de ficción le gustaría cenar? El general De Gaulle. Un mito erótico. Brigitte Bardot. Termine la frase. La vida es... Única. La gente, por naturaleza, ¿es buena, mala o regular? Igual, pero diferentes entre sí. Tres ingredientes para hacer un paraíso. Compañía, cultura y bienestar. Un lema para su vida. Continuar como hasta ahora.

El padre del Fènix Xavier Roig Castelló nació en Tarragona el 30 de abril de 1957. Hijo de Joana y Baldomero (por el general carlista Espartero). De pequeño se fue a vivir a Barcelona. Está casado con Rosa Maria y es padre de Oriol. Tiene dos nietas: Queralt y Arlet. Vive entre Sant Cugat del Vallès y Sant Quirze de Safaja (Moianès). Estudió primaria y secundaria en el colegio PAX de Tarragona, un centro progresista fundado por un grupo de padres. Es ingeniero informático por la UPC y estudió un máster (MBA) en Esade de la primera época "para entender el mundo de la empresa". Por trabajo ha vivido en Moscú, Atlanta y Río de Janeiro. También trabajó y vivió en París entre semana. Ha sido directivo de Indra, Groupe Bull, Sema Group y director general de Schlumberger. Exmiembro de los consejos de administración del Port de Barcelona y del ICF (Institut Català de Finances). Ha escrito cinco libros. Actualmente asesora a empresas internacionales y dedicó un año a elaborar el informe Fènix con Miquel Puig, Xavier Cuadras, Modest Guinjoan y otros expertos en economía y estadística. Admirador de Porcioles (alcalde de Barcelona de 1953 a 1973), toca el piano y le gustan las manualidades. Ahora está ocupado construyendo una reproducción de la "Coca" de Mataró, un exvoto marinero (una nave) considerado uno de los más antiguos de Europa.

Fuente: Regió7