Reparto de la vivienda familiar en separaciones
Xavi Abat, abogado: "Tras una separación, divorcio o pareja de hecho por hijos...Tenemos que distinguir dos supuestos"
La decisión sobre quién se queda con la vivienda familiar en casos de separación depende de si la custodia es monoparental o compartida
Xavi Abat, abogado: "La corrupción se ha convertido en algo normal, endémico"
Cuando dos personas deciden separarse, solicitar el divorcio, o incluso si hablamos de una pareja de hecho por hijos, las dudas siempre pueden surgir. Desde el papeleo añadido hasta los problemas que puede generar.
Cómo se reparte la vivienda en una custodia monoparental
Por ello, el abogado Xavi Abat se ha hecho una pregunta muy importante: ¿quién se queda con la vivienda familiar? Según el experto jurídico, hay que distinguir dos supuestos para poder responder nuestra duda.
En primer lugar, tenemos el caso de que la custodia monoparental, es decir, se atribuye a uno de los dos cónyuges. En pocas palabras, aunque uno de los dos padres no sea propietario del domicilio familiar, "se quedará la vivienda aquel que esté con los hijos, quien tenga la custodia".
Qué ocurre en los casos de custodia compartida
Ahora bien, ¿qué pasa en los casos de custodia compartida? Este es un supuesto que está contemplado en el Código Civil y nos permite evitar malentendidos.
De hecho, en el año 2018 el Tribunal Supremo afirmó que el juez de instancia será el encargado de atribuir la vivienda a uno u otro cónyuge, teniendo en cuenta dos parámetros diferentes:
- El interés superior del menor, así como el cónyuge que estás más necesitado de protección
- La propiedad de la vivienda. En este caso, se tendrá en cuenta si la vivienda es de uno solo o de los dos
Con todo ello, informarse sobre la normativa y sus posibles actualizaciones nos permite evitar malentendidos o soluciones complicadas entre ambos cónyuges, sobre todo cuando se ve afectada la vivienda familiar, así como los hijos.
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