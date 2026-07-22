Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MontcadaRodaliesIncendio CervellóLey tabacoJoan RocaAldamaRosalíaEclipse solarCarles PuigdemontMundial
instagramlinkedin

Resultados

Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos

La empresa de Elon Musk alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla / Chip Somodevilla / REUTERS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El fabricante de coches eléctricos Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.

La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.

El fabricante con sede en Texas logró vender 480.126 coches en el segundo trimestre, una cifra récord que, sin embargo, no le permitió incrementar su ganancia neta.

El aumento de costes -reflejado en un incremento de los gastos operativos del 47% hasta los 4.353 millones de dólares debido al paquete de inversiones en nuevas tecnologías- y necesidad de rebajar los precios de sus vehículos ante el fin de algunos subsidios, los aranceles, la guerra de Irán o la creciente competencia de los fabricantes chinos, están detrás de la ligera caída del beneficio para la empresa de Elon Musk.

Tesla aseguró en un comunicado que, en lo referente a sus vehículos eléctricos, durante el segundo trimestre alcanzó volúmenes de comercialización récord en mercados, como Corea del Sur, Australia, Colombia, Japón, Taiwán, Tailandia, Portugal o Chile.

En lo que se refiere a sus apuestas futuras, recordó que la empresa ya comenzó la producción de Cybercab, el vehículo eléctrico autónomo con el que quiere producir una flota de taxis sin conducto, y que ya se están instalando las líneas de producción para la primera generación de Optimus, el robot en el que Musk tiene depositadas sus grandes esperanzas para la compañía.

Noticias relacionadas

Ambos productos son piezas clave dentro de un ambicioso programa de inversión de capital que está previsto que supere los 25.000 millones de dólares en 2026. 

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Mediaset confirma el fichaje de Josep Pedrerol, que llegará en agosto con 'El Chiringuito' y una insólita estrategia de lanzamiento
  2. Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una 'ruta extrema' por Collbató para que Jonathan 'confrontara' sus problemas
  3. Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
  4. Unai Simón se reencuentra con Elena G. Durán, la reportera de los 'puñitos', y cumple su promesa tras ganar el Mundial
  5. La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron
  6. ¿Cómo es la vida personal de Ferran Torres? Así es el jugador que le ha dado la victoria a España en el Mundial
  7. Guerra de Irán, en directo. Última hora
  8. Lamine Yamal pagaría hasta 379.000 euros a Hacienda: cuánto tributa cada jugador de España por ganar el Mundial

Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos

Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos

Ignacio Solsona, abogado, sobre la jubilación parcial: "En la mayoría de casos es económicamente más rentable que la anticipada"

Ignacio Solsona, abogado, sobre la jubilación parcial: "En la mayoría de casos es económicamente más rentable que la anticipada"

Domino's Pizza instala dos máquinas automáticas en Madrid que hornean pizzas al instante

Domino's Pizza instala dos máquinas automáticas en Madrid que hornean pizzas al instante

Cómo funcionan las ayudas del Plan Auto+ para motos y cuadriciclos eléctricos

Cómo funcionan las ayudas del Plan Auto+ para motos y cuadriciclos eléctricos

El Gobierno cuela la reforma de la ley del suelo en el último decreto de vivienda y levanta una guerra de vetos entre PNV y Podemos

El Gobierno cuela la reforma de la ley del suelo en el último decreto de vivienda y levanta una guerra de vetos entre PNV y Podemos

La CNMV autoriza la OPA de exclusión de cotización de Ercros

La CNMV autoriza la OPA de exclusión de cotización de Ercros

Merlin invertirá 1.225 millones en un centro de datos de Aragón que empleará energía renovable de Forestalia

Merlin invertirá 1.225 millones en un centro de datos de Aragón que empleará energía renovable de Forestalia

Revolut roza los 100.000 millones de euros de valoración y se afianza como la start-up más valiosa de Europa

Revolut roza los 100.000 millones de euros de valoración y se afianza como la start-up más valiosa de Europa