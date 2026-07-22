Samsung redobla su apuesta por el formato plegable y la IA con la nueva gama de Galaxy Z

Samsung redobla su apuesta por los teléfonos plegables. La compañía tecnológica de origen coreano ha presentado este miércoles en Londres su nueva gama de dispositivos Galaxy Z, compuesta de tres modelos: el Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Flip8 y el Galaxy Z Fold8 Ultra. De esta manera, Samsung amplía la gama de dos a tres teléfonos, con la adición de este último, con la etiqueta Ultra, pensada para usos profesionales.

Se trata de la octava entrega de esta gama, que Samsung lanzó en 2019 como apuesta por un formato entonces incipiente y que hoy convive con una oferta cada vez mayor de rivales, entre ellos Huawei, Honor y Google. Pese a que no está confirmado, los rumores apuntan a que Apple estaría preparando su propia versión de un teléfono plegable, que saldría a la venta este año, confirmando la popularidad de este revolucionario formato.

Los precios de los dispositivos han sido revelados por Samsung junto con su anuncio. El Galaxy Z Fold8 tendrá un precio de 1.999 euros; el Galaxy Z Flip8 costará 1.299 euros; y el Galaxy Z Fold8 Ultra 2.199 euros.

La IA por bandera

Pese a que los tres modelos han recibido actualizaciones de hardware reseñables, la principal novedad se encuentra en el interior. Samsung ha integrado de forma más profunda su asistente Galaxy AI con Gemini Intelligence, de Google, con el objetivo de automatizar tareas entre aplicaciones —desde consultar una agenda hasta reservar mesa en un restaurante— con la menor intervención posible del usuario.

TM Roh, consejero delegado de la división de experiencia de dispositivos de Samsung Electronics, ha vinculado el lanzamiento a esa apuesta por la inteligencia artificial "agéntica": según planteó, los móviles se están convirtiendo en la vía de entrada más personal a herramientas capaces de anticiparse a las necesidades de cada usuario.

Creación de contenido en mente

Entrando de lleno en las características de los modelos, la novedad manda. El Galaxy Z Fold8 Ultra es el modelo que amplía la gama este año. Para Samsung se trata del buque insignia del lanzamiento, un producto diseñado con la productividad como piedra angular, destacando la creación de contenido como punto fuerte del dispositivo.

El Samsung Galaxy ZFold 8 Ultra / Cedida

El Ultra es el modelo Fold más fino diseñado por Samsung hasta la fecha, con un grosor de 4,1 milímetros desplegado. Incorpora una pantalla principal de ocho pulgadas, una cámara principal de 200 megapíxeles con grabación de vídeo en 8K y una batería de 5.000 miliamperios (mAh).

Pensado para cualquier formato

Por su parte, el nuevo Fold8 lo define a la perfección un término: inmersivo. Según Javier Vitón, encargado de producto de Samsung España, considera que el dispositivo se asemeja a un formato de ‘mini tablet’. Gracias a su formato, de proporción en 4:3, en horizontal resulta ideal para formatos audiovisuales, con los videojuegos, los deportes o las series, mientras que en vertical puede emplearse para leer en un formato similar al e-reader o redes sociales, entre otros usos. La batería es de 4.800 mAh.

El Samsung Galaxy ZFold 8 / Cedida

Las proporciones de pantalla de Galaxy Z Fold8 se han diseñado teniendo en cuenta la forma natural en la que las personas consumen contenidos a lo largo del día. Al adaptar la pantalla al contenido, Fold8 ofrece una experiencia más inmersiva, ya sea navegando, viendo vídeos, leyendo o jugando. Con solo 201 gramos de peso, Galaxy Z Fold8 es el Galaxy Z Fold más ligero de Samsung hasta la fecha.

Portabilidad absoluta

Por último, el Galaxy Flip8, el clásico modelo de concha, sigue siendo un móvil que utiliza la portabilidad como una de sus mayores bazas. Con un tamaño mucho más reducido que sus hermanos de lanzamiento en la gama, se trata de un dispositivo que cabe en casi cualquier bolsillo, minimizando la molestia de llevar un teléfono pesado a cualquier parte. En el caso de este dispositivo, la batería es de 4.300 mAh.

El Samsung Galaxy ZFlip 8 / Cedida

El Flip sigue apostando por una pantalla exterior (FlexWindow) rediseñada, para gestionar notificaciones, tomar fotografías o acceder a funciones de IA sin la necesidad de abrir el teléfono. En cuanto a los detalles técnicos, los tres dispositivos incorporan el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Exynos 2600 en el caso del Flip8), Android 17 con la capa One UI 9 y certificación de resistencia al agua IP48, con resistencia de inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros y 30 minutos.

Dos nuevos relojes

Junto con su lanzamiento llegan también dos nuevos modelos de relojes: el Watch Ultra2, con certificación militar y el foco puesto en deportes como el trail running o el buceo. El reloj ofrece una autonomía prolongada, una resistencia fiable, un seguimiento preciso y una monitorización continua de la salud incluso en condiciones extremas.

Por su parte, el Watch9 es el modelo más centrado en la salud y el uso diario, con una correa un 20% más fina. Se trata de un dispositivo pensado para quienes cuidan su bienestar y quieren adoptar hábitos más saludables a través de un seguimiento continuo de la actividad física y el sueño.

Ambos relojes se apoyan en funciones de IA para potenciar aún más las funcionalidades que ofrecen. El sensor BioActive de Galaxy Watch recopila de forma continua datos biométricos sobre los hábitos de vida del usuario para obtener una visión profunda de su estado de salud. A continuación, Galaxy Watch transforma estos complejos datos biométricos en recomendaciones sencillas y proactivas, ayudando a los usuarios a comprender no solo qué está ocurriendo en su organismo, sino también qué pasos pueden dar después.

Los cinco dispositivos —los tres móviles y los dos relojes— abren hoy los periodos de reserva, y saldrán al mercado en las próximas dos semanas.