El Port de Barcelona entra en el accionariado de la Terminal Intermodal de Navarra con una participación del 40%

El Port de Barcelona reforzará su apuesta por el transporte ferroviario de mercancías con su entrada en el accionariado de la Terminal Intermodal de Navarra (TIN), de la que pasará a controlar el 40% del capital. La operación se materializará mediante una ampliación de capital de la sociedad, participada mayoritariamente por Hutchison Ports BEST, que conservará el 60%, y consolida la alianza entre ambas entidades para potenciar la terminal de Noáin como puerta de acceso de las empresas navarras a los mercados internacionales a través de Barcelona. La inauguración de la ampliación de la infraestructura se ha celebrado este martes y la autoridad portuaria ha informado este miércoles de la operación mediante un comunicado.

La incorporación al capital de la terminal se enmarca en la estrategia del Port de Barcelona para ampliar su presencia en terminales ferroviarias interiores y extender su red ferroportuaria más allá del recinto portuario. El objetivo es acercar los servicios marítimos a los principales centros de producción y consumo, favorecer el trasvase del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril y ofrecer cadenas logísticas más competitivas, fiables y con menor impacto ambiental.

10 millones de inversión

La operación coincide con la inauguración oficial de la renovada Terminal Intermodal de Navarra, que Hutchison Ports BEST ha ampliado y modernizado con una inversión de 10 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation. Las actuaciones han permitido triplicar la superficie operativa hasta los 42.000 metros cuadrados, incorporar dos nuevas vías ferroviarias de 550 metros de longitud y construir una explanada destinada a las operaciones ferroviarias y al almacenamiento de contenedores.

Firma del acuerdo entre el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el Director General de Hutchison Ports Holdings Europe, Clemence Cheng, en Noáin (Navarra). / Port de Barcelona

Desde su entrada en servicio en 2013, explican las mismas fuentes, la infraestructura de Noáin se ha consolidado como una de las principales plataformas logísticas para el transporte intermodal de Navarra. Actualmente, dispone de cinco frecuencias ferroviarias semanales con el Port de Barcelona, operadas principalmente por Synergy, el operador ferroviario de Hutchison Ports BEST, lo que permite conectar el tejido productivo navarro con una red de más de 200 puertos internacionales.

Más allá de los muelles

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha defendido que la misión de la infraestructura portuaria "no acaba en los muelles", sino que pasa por contribuir a la competitividad de las empresas situadas en su área de influencia. "Nuestra responsabilidad es acercar los mercados internacionales a los centros de producción del interior. Por eso apostamos decididamente por el ferrocarril y por una red de terminales interiores que haga posible una logística más integrada, eficiente y sostenible", ha afirmado.

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, durante su intervención en la ampliación de la infraestructura de la terminal ferroviaria de Noáin. / Port de Barcelona

La autoridad portuaria sostiene que esta estrategia permitirá que las empresas puedan acceder a los servicios marítimos internacionales sin necesidad de implantarse junto al puerto, reduciendo costes logísticos, mejorando la eficiencia de las cadenas de suministro y disminuyendo las emisiones asociadas al transporte de mercancías.

Nodo del corredor

Para Navarra, según el comunicado, la operación refuerza el papel de Noáin como nodo estratégico del corredor Atlántico-Mediterráneo y como principal puerta de entrada y salida del comercio exterior de la comunidad foral. La conexión ferroviaria con Barcelona facilitará la canalización de los flujos de importación y exportación de un tejido empresarial con una marcada orientación internacional.

La alianza también estrecha la colaboración entre el Port de Barcelona y Hutchison Ports BEST, uno de los principales operadores de contenedores del Mediterráneo. La terminal barcelonesa, inaugurada en 2012, concentra el 42% del valor económico generado por el puerto barcelonés y, según un estudio de KPMG presentado hace unas semanas, aporta el equivalente al 0,7% del PIB de Catalunya, genera 20.571 empleos y acumula inversiones por valor de 876 millones de euros.

Su consejero delegado, Guillermo Belcastro, ha defendido en distintas ocasiones que el crecimiento futuro de la terminal pasa por ampliar el hinterland ferroviario mediante corredores como el de Noáin, al considerar que el transporte por tren es la clave para ganar competitividad y extender el alcance logístico del Port de Barcelona hacia el interior de la península y Europa.