Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso AndicRonda de DaltZapateroFerran TorresNil OjedaCarles PuigdemontKétchupRodaliesTipos interésZelenskiMundial 2026Audiencias tvKaylee Hottle
instagramlinkedin

AUTOMÓVIL

Sánchez visitará Ford Almussafes en plena incertidumbre sobre el futuro de la factoría

El presidente del Gobierno asiste este jueves a la planta valenciana, cuya producción está bajo mínimos, con un solo modelo (el Kuga), pendiente del nuevo Bronco (en el año 2028) y posibles inversiones de la firma china Geely

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en una imagen reciente.

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en una imagen reciente. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Zaragozá

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana jueves la factoría Ford Almussafes. El encuentro de Sánchez con los principales dirigentes de la multinacional del automóvil en España se produce en plena incertidumbre debido a la baja carga de trabajo para su actual plantilla (4.296 empleados), ya que esta industria automovilística depende en exclusiva del modelo Kuga, los ajustes en la producción y el retraso del nuevo vehículo multienergía (derivado de la familia Bronco).

La cita entre Sánchez y los dirigentes de Ford España, según ha podido saber Levante-EMV, tiene lugar a los dos años de aplicarse el llamado 'Mecanismo RED', con el visto bueno del Gobierno. Este expediente se concibió como un marco de flexibilidad y regulación para hacer frente a la transición en la carga de trabajo de la factoría. Posteriormente, el Ejecutivo central aprobó prórrogas, siendo la más reciente la extendida hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida ha permitido mantener el empleo de cerca de 1.000 trabajadores garantizando aproximadamente el 90% del salario.

Aunque Ford confirmó la adjudicación de un nuevo modelo su producción no comenzará hasta 2028, lo que mantiene una brecha de actividad hasta entonces El Kuga es el único vehículo que se ensambla actualmente y eso ha provocado mínimos históricos de producción (98.591 unidades en 2025, un 18,69% menos que un año antes) y ha forzado a la compañía a estudiar cómo alargar la vida comercial de este coche.

Transición compleja

El nuevo SUV compacto derivado del Bronco, en principio, no llegará a las líneas de montaje hasta 2028, dejando un periodo de transición complejo que impacta a la plantilla. Para hacer frente a esta transición y a la caída de facturación (que cerró el ejercicio anterior con un descenso del 11%), la fábrica y los sindicatos se encuentran negociando prórrogas a los acuerdos de electrificación previos y ajustes en las condiciones de los trabajadores.

Imagen de archivo de la cadena de montaje de la planta de Ford en Almussafes.

Imagen de archivo de la cadena de montaje de la planta de Ford en Almussafes. / Perales Iborra

Ford España obtuvo un beneficio neto de 69,8 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 70,5% respecto a los 236,3 millones de euros registrados el ejercicio anterior, en un año marcado por la reducción de la facturación de la compañía, aunque con un crecimiento de las ventas de vehículos en el mercado español. La filial de la multinacional norteamericana vio disminuir de forma significativa sus ingresos financieros, que pasaron de 211,4 millones de euros en 2024 a 18,8 millones en 2025, además de registrar una facturación de 4.623,58 millones de euros durante 2025, un 11% inferior a la del ejercicio precedente.

A la espera de Geely

En inversiones, Ford España destinó 48 millones de euros a inversiones en inmovilizado durante 2025, financiadas en parte con los recursos generados por sus actividades industriales y comerciales, además de subvenciones públicas a la inversión y proyectos.

Noticias relacionadas

Por su parte, la firma china del automóvil Geely tiene previsto invertir en la planta de Ford Almussafes mediante la adquisición de la nave 'Body 3'. La compañía asiática planea establecer allí una línea de producción independiente para fabricar un modelo eléctrico propio y producir otro vehículo por encargo para la marca del óvalo. Geely desarrollará en Alemania y Suecia los coches que fabricará en Valencia. La empresa abre un centro tecnológico para acelerar su expansión en Europa

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mediaset confirma el fichaje de Josep Pedrerol, que llegará en agosto con 'El Chiringuito' y una insólita estrategia de lanzamiento
  2. Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una 'ruta extrema' por Collbató para que Jonathan 'confrontara' sus problemas
  3. Unai Simón se reencuentra con Elena G. Durán, la reportera de los 'puñitos', y cumple su promesa tras ganar el Mundial
  4. ¿Cómo es la vida personal de Ferran Torres? Así es el jugador que le ha dado la victoria a España en el Mundial
  5. Lamine Yamal pagaría hasta 379.000 euros a Hacienda: cuánto tributa cada jugador de España por ganar el Mundial
  6. El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
  7. Shakira deslumbra en la final del Mundial con un diseño de Roberto Cavalli: 200.000 cristales Swarovski y 120 horas de bordado
  8. Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días

Sánchez visitará Ford Almussafes en plena incertidumbre sobre el futuro de la factoría

Sánchez visitará Ford Almussafes en plena incertidumbre sobre el futuro de la factoría

Santander eleva un 31% su beneficio hasta los 8.973 millones por la plusvalía de la venta de su filial polaca

Santander eleva un 31% su beneficio hasta los 8.973 millones por la plusvalía de la venta de su filial polaca

El 'influencer' Nil Ojeda, denunciado: Facua lo acusa de publicidad engañosa durante el Mundial 2026

El 'influencer' Nil Ojeda, denunciado: Facua lo acusa de publicidad engañosa durante el Mundial 2026

Nuevos despidos masivos en Disney afectan principalmente al estudio de animación Pixar

Nuevos despidos masivos en Disney afectan principalmente al estudio de animación Pixar

Precio de la gasolina y diésel hoy, 22 de julio en España: consulta el precio de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 22 de julio en España: consulta el precio de los carburantes

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent

Desaparecen los sobres de ketchup, mayonesa y azúcar en los bares y restaurantes a partir de agosto

Desaparecen los sobres de ketchup, mayonesa y azúcar en los bares y restaurantes a partir de agosto

El Ibex 35 abre a la baja pendiente del BCE y digiere los resultados del Santander

El Ibex 35 abre a la baja pendiente del BCE y digiere los resultados del Santander