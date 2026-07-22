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Herencias de vivienda

Notaria sobre las herencias: "Muchos matrimonios sin hijos creen que, si uno fallece, el otro heredará automáticamente toda la vivienda que ambos compraron"

La ausencia de hijos y testamento complica la herencia de la vivienda, otorgando la propiedad a los padres del difunto en lugar de al cónyuge

Abogados expertos en herencias alertan de un error común: “La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento”

Una notaria explica que, sin testamento, los ascendientes del cónyuge fallecido heredan la vivienda familiar, perjudicando al viudo o viuda

Una notaria explica que, sin testamento, los ascendientes del cónyuge fallecido heredan la vivienda familiar, perjudicando al viudo o viuda / Canva

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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Existen casos de matrimonios sin hijos que piensan que, si uno de ellos fallece, el otro será quien herede toda la vivienda que compraron. Sin embargo, en la mayoría de España esta medida no funciona así.

Asimismo, hay ocasiones en la que redactar testamento puede tener beneficios importantes para los matrimonios. Por ello, una notaria experimentada nos cuenta cómo funciona este caso.

Qué ocurre si uno de los cónyuges muere y no tienen hijos

La experta pone un ejemplo clave: "matrimonio sin hijos que ha comprado a medias su piso y a medias está pagando este préstamo hipotecario". Este sería el caso habitual al que se enfrenta en su puesto de trabajo.

Lo habitual sería acudir a la notaría con la esperanza de que, si uno de los miembros de la pareja fallece, el otro pueda conservar la totalidad de esa vivienda.

Ahora bien, la sorpresa, no muy agradable, llega cuando el fallecimiento se produce sin tener hijos. En este caso, los padres, e incluso los abuelos, del fallecido se convierten en herederos forzosos.

Los padres y ascendientes como herederos universales

De hecho, si el cónyuge fallece sin haber hecho antes un testamento, los propios padres y ascendientes son los que heredan todo, convirtiéndose en herederos universales. A su vez, el viudo o viuda solo tendría derecho al usufructo de la mitad de la herencia.

En vista de ello, el testamento puede mejorar nuestra situación de forma significativa. De hecho, aunque se debe respetar el derecho de los ascendientes sobre la herencia, es posible organizarla para proteger mejor al cónyuge superviviente.

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Este simple gesto puede permitir al viudo conservar la vivienda familiar. Con ello, hacer testamento se vuelve una práctica esencial para solucionar problemas entre familiares y posibles desacuerdos con la herencia tras un fallecimiento.

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