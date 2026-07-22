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El 'influencer' Nil Ojeda, denunciado: Facua lo acusa de publicidad engañosa durante el Mundial 2026

El 'youtuber' lanzó una promoción el día de la final en el que indicaba que, si España ganaba, todos los artículos de la web estarían rebajados al 99%

La OCU denuncia a 7 comercios 'online' de ropa: graves irregularidades con el consumidor

El 'youtuber' Nil Ojeda, con la Catedral de Santa María de Ibiza de fondo.

El 'youtuber' Nil Ojeda, con la Catedral de Santa María de Ibiza de fondo. / Red Bull

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Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Milfshakes ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicidad "engañosa", al ofrecer "falsos descuentos" en camisetas con la "excusa" de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol.

Así lo anunció este martes la asociación en un comunicado en el que precisó que la empresa, vinculada al 'youtuber' Nil Ojeda, lanzó una promoción el 19 de julio, el día de la final, en el que indicaba que, si España ganaba, todos los artículos de la web estarían rebajados al 99%.

"Sin embargo, tal y como están denunciando diferentes usuarios en redes sociales, el descuento prometido una vez se materializó la victoria de La Roja no era real", expone la organización de consumidores.

Inflación de precios

Según Facua, la web "infló los precios de todos los productos disponibles hasta alcanzar, en el caso de algunas camisetas, más de 3.000 euros y, una vez aplicado el supuesto descuento del 99%, el precio se quedaba en unos "razonables" 29,69 euros, esto es, el precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida".

Subraya que, para que el descuento del 99% hubiera sido real, el menor precio los 30 días anteriores al de la oferta deberían haber sido los 3.000 euros que se anunciaban como precio original. "Cantidad a la que, según han puesto de manifiesto diferentes usuarios, nunca estuvieron las prendas de ropa", apostilla.

Y agrega que, "actualmente, la web ya no se encuentra disponible y los perfiles en sus redes sociales también han sido borrados, aunque la imagen promocional del descuento aún permanece".

Práctica de comercio desleal

En este sentido, Facua recuerda el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que considera engañosa "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico".

Noticias relacionadas y más

Según el artículo 19 de la misma ley, se considera una "práctica comercial desleal" y, por tanto, una infracción en materia de consumo recogida en el artículo 47 del Real Decreto-Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

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