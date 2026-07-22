Negocios
Nestlé ultima la venta a Platinum Equity de la mitad de su negocio de agua, valorado en 5.000 millones
La multinacional suiza encara la recta final de la desinversión parcial de su negocio europeo de agua embotellada, que incluye marcas tan emblemáticas como 'San Pellegrino' y 'Perrier'
Jaime Mejías
El fondo de capital privado Platinum Equity estaría a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación de aproximadamente el 50% en el negocio europeo de agua de Nestlé, que se valoraría en unos 5.000 millones de euros, según han indicado a 'Financial Times' fuentes cercanas al asunto.
El acuerdo, que aún se estaría negociando y pondría fin a un largo proceso de venta por parte de la multinacional helvética, se estructuraría como una empresa conjunta ('joint venture') que valoraría al fabricante de 'San Pellegrino' y 'Perrier' en casi 5.000 millones de euros.
El agua cambia de manos
Nestlé anunció por primera vez su intención de desprenderse de estas marcas en 2024 y un año después separó la división del resto de la compañía, mientras que, a principios de 2026, confirmó que el proceso estaba en marcha. El año pasado, el negocio del agua representó aproximadamente el 3,5% de las ventas de la compañía suiza.
La decisión de Nestlé de reducir su participación en el negocio del agua se produce en un momento en que el grupo está llevando a cabo una reestructuración estratégica liderada por su nuevo consejero delegado, Philipp Navratil, y su presidente, Pablo Isla, antiguo CEO de Inditex.
El gigante del café y la alimentación para mascotas está simplificando su estructura organizativa para centrarse en menos categorías y también busca un comprador para su negocio de vitaminas.
Una subasta con un solo favorito
Platinum Equity, fundado por Tom Gores y activos gestionados por valor de unos 48.000 millones de dólares (algo más de 42.000 millones de euros), sería el único postor después de que grupos como KKR, CD&R y PAI Partners se retiraran de la subasta, apunta 'FT'.
Entre las inversiones en otras empresas de consumo del fondo con sede en California, destacan el fabricante europeo de galletas Biscuit International y el grupo lácteo Horizon Organic.
Nestlé ya se ha asociado en empresas conjuntas con grupos de capital privado, incluyendo una alianza con la firma de inversión PAI para su negocio de helados 'Froneri' y su unidad europea de pizzas congeladas.
El precedente norteamericano
En 2021, Nestlé cerró un acuerdo de 4.300 millones de dólares (3.768 millones de euros) con la firma estadounidense de capital privado One Rock Capital para vender su negocio de agua en Norteamérica, que incluía las marcas 'Poland Spring' y 'Pure Life'.
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