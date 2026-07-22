Metrovacesa gana 17,8 millones hasta junio tras elevar un 138% sus ingresos

Metrovacesa cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 17,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 15,5 millones registradas durante el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la promotora alcanzaron los 315,8 millones, un 138% más, mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) se multiplicó por nueve, desde los 5,4 hasta los 49,2 millones.

La mejora también se trasladó a los márgenes. El margen bruto promotor aumentó un 160%, hasta 75,5 millones, y el margen EBITDA avanzó desde el 4,1% hasta el 15,6%. El beneficio recurrente antes de impuestos, que excluye el resultado de las ventas de suelo y los cambios de valoración de los activos, se situó en 42,2 millones, frente al resultado negativo de 3,5 millones de un año antes.

Más entregas y a mayor precio

El crecimiento de la actividad se apoyó principalmente en el negocio residencial, que aportó 277,6 millones de ingresos, un 112% más. Metrovacesa entregó 809 viviendas entre enero y junio, un 91% más que las 423 del primer semestre de 2025. El precio medio de venta también aumentó un 11%, desde 310.000 hasta 343.000 euros por unidad.

El margen bruto de las promociones residenciales pasó del 22% al 27,2% y alcanzó los 75,4 millones. Valencia concentró el 37% de las entregas, seguida de Sevilla (23%), Barcelona (17%), Málaga (10%) y Canarias (10%). "La evolución de la actividad nos permite afrontar con confianza la segunda mitad del ejercicio", señaló el consejero delegado de la promotora participada por Santander, Carlos Slim y BBVA, Jorge Pérez de Leza, en un comunicado.

Las preventas se reducen

El ritmo comercial, sin embargo, se situó por debajo del registrado un año antes. La promotora cerró 607 preventas netas durante el semestre, frente a las 834 contabilizadas entre enero y junio de 2025, lo que supone una caída del 27%. La actividad mejoró durante el segundo trimestre, con 324 reservas, un 15% más que las 283 del primero. El precio medio de las viviendas preventas alcanzó los 376.000 euros.

A cierre de junio, Metrovacesa tenía 2.893 viviendas vendidas y pendientes de entrega, por un importe aproximado de 1.064 millones y un precio medio de 368.000 euros. Esta cartera cubre el 94% de las entregas previstas para 2026, el 79% de las de 2027 y el 40% de las de 2028. La compañía contaba con 3.363 viviendas en construcción, entre ellas 654 terminadas, y 5.259 unidades en comercialización. Estas últimas representan unos ingresos potenciales de 2.000 millones y se encuentran vendidas en un 55%. Durante el semestre se iniciaron las ventas de 118 viviendas en Los Cerros, 70 en Murcia y 132 en Lleida.

La venta de suelo impulsa la caja

Las ventas de suelo y otros ingresos aportaron 38,2 millones, frente a los 1,8 millones del primer semestre de 2025. La mayor parte procedió de la escritura de una parcela comercial en Valdebebas y de otras parcelas residenciales en mercados considerados no estratégicos. Estas operaciones apenas generaron 100.000 euros de margen bruto, aunque tuvieron un efecto relevante sobre la caja. Metrovacesa mantiene otros 134 millones en contratos privados pendientes de escriturar entre 2026 y 2027. El 42% corresponde a suelo residencial y el 58% a activos terciarios.

La cartera de la promotora tiene capacidad para desarrollar aproximadamente 24.300 viviendas y presenta un valor bruto de mercado de 2.142 millones. El 81% del suelo es finalista: los activos residenciales representan el 87% del valor y el terciario, valorado en 283 millones, el 13% restante. Madrid concentra el 28% de la valoración, seguida de Málaga y Barcelona, con un 14% cada una; Sevilla, con un 10%; y Valencia, con un 7%. En conjunto, estas cinco provincias reúnen el 73% del valor de la cartera.

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Deuda estable tras el dividendo

La generación de caja operativa bruta alcanzó los 128,9 millones, frente a 15,4 millones un año antes. La deuda financiera neta aumentó ligeramente, desde 300,6 hasta 309,2 millones, después de que Metrovacesa destinara 136,5 millones al pago de un dividendo de 0,90 euros por acción. El endeudamiento representa el 14,4% del valor de los activos y tiene un coste medio del 5,1%. La promotora mantiene su previsión de superar los 200 millones de generación de caja durante 2026. También espera entregar un número de viviendas similar a las de 2025, alrededor de 1.800.