Merlin invertirá 1.225 millones en un centro de datos de Aragón que empleará energía renovable de Forestalia

La gran inmobiliaria española Merlin Properties invertirá 1.225 millones de euros en la construcción de un gran centro de datos en Botorrita (Zaragoza), un proyecto que se abastecerá en gran medida de la energía renovable generada con parques eólicos fotovoltacios de Forestalia. De esta empresa aragonesa proceden, precisamente, los activos energéticos de los que parte el proyecto, como son los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica por una potencia de 227 megavatios (MW) que la mayor socimi del Ibex-35 compró hace unos meses al grupo fundado por Fernando Samper. La iniciativa aspira a convertirse además en una referencia internacional con un autoconsumo energético que llega al 87% y promete tener un consumo de agua casi nulo.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes la declaración de inversión de interés general (DIGA) de la iniciativa, denominada Zaragoza-Wind, lo que permitirá acelerar su tramitación administrativa. La entrada en funcionamiento está prevista para la segunda mitad de 2029.

El anuncio lo han realizado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, que han presentado un proyecto concebido para albergar 144 megavatios de capacidad de computación (MW IT) en un único edificio de 156.301 metros cuadrados (en dos plantas), el mayor desarrollado hasta la fecha por la compañía en España. El complejo, que el alto directivo definió como "un pepino", se desarrollará sobre una superficie de 28,8 hectáreas en el polígono industrial San Antonio y en parcelas colindantes.

Para Azcón, la inversión confirma que Aragón se está consolidando como "la principal capital tecnológica del sur de Europa". A su juicio, la comunidad ya no solo atrae inversiones de alcance nacional, sino que se ha convertido en un referente internacional para las grandes infraestructuras digitales.

El legado del proyecto Búfalo

La iniciativa supone la materialización de una parte del proyecto Búfalo, promovido por Forestalia, que diseñó un macrodesarrollo de tres centros de datos -a ubicar en Botorrita, Magallón y Alfamén- vinculado a una cartera de plantas de generación renovable que promueve en la provincia de Zaragoza. Hace unos meses Merlin adquirió 227,4 MW de acceso y conexión a la red, equivalentes a dos tercios de la capacidad de la iniciativa, que la DGA también declaró de interés autonómico el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, la relación entre ambas compañías va más allá de esa compraventa. Forestalia seguirá siendo el aliado energético de Merlin, como suministrador de electricidad renovable procedente de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que se levantará en el entorno. Esa integración entre generación y consumo eléctrico constituye precisamente uno de las principales singularidades del centro de datos.

El complejo dispondrá, en una primera fase, de 227,4 MW de potencia eléctrica, conectados a las subestaciones de Los Vientos y María, ubicadas en los términos de Muel y María de Huerva. Esa capacidad permitirá alimentar los 144 MW IT del centro de datos. Merlin contempla una futura ampliación de 32,8 hectáreas y otros 240 MW adicionales, condicionada a la disponibilidad de nueva capacidad eléctrica.

Un referente mundial en autoconsumo

Merlin sostiene que Zaragoza-Wind será el centro de datos con mayor nivel de autoconsumo renovable del mundo. Gracias a la combinación de generación eólica y solar asociada al proyecto, alcanzará un 87% de autoabastecimiento antes de incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías. La compañía estudia precisamente esa hibridación con tecnología BESS para elevar el porcentaje por encima del 95%, acercándose a un funcionamiento prácticamente autónomo respecto a la red eléctrica.

El complejo se desarrollará bajo la filosofía Zero Water, Zero Carbon, Big Data que caracteriza a la plataforma de centros de datos de Merlin Edged, la alianza emprearial entre la inmobiliaria española y Edged Energy, filial de la tecnológica estadounidense Endeavour. La refrigeración de los equipos informáticos no consumirá agua, con una efectividad en el uso (WUE) prácticamente mula, y toda la electricidad utilizada procederá de fuentes renovables, incluidas las adquiridas a través de la red con certificación de origen verde.

Durante la presentación, Azcón destacó que se trata del primer gran centro de datos que se implantará en Aragón sin consumo de agua para refrigeración y subrayó también su elevada eficiencia energética, con un índice PUE (eficiencia en el uso de la energía por sus siglas en inglés) de 1,15, muy por debajo de la media europea.

"La industria del siglo XXI"

El consejero delegado de Merlin Properties defendió que los centros de datos constituyen "la industria del siglo XXI" y lamentó que el debate público se limite a su consumo energético y de agua. "La pregunta no debería ser solo cuánta energía consume un centro de datos, sino de qué tipo es esa energía, cuánta agua utiliza, qué eficiencia tiene y qué empleo genera", afirmó.

Clemente insistió en que el proyecto de Botorrita "no consume agua para refrigeración, no tiene emisiones y no genera contaminación", sino que funciona como "un gran ordenador" destinado a dar soporte a la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales. En su opinión, el proyecto convierte la abundancia de energías renovables de Aragón en una ventaja competitiva para atraer inversión tecnológica.

El directivo explicó además que la ubicación de Zaragoza responde a la estrategia que sige la socimi, denominada Diagonal Digital Ibérica, para desarrollar un corredor que conecta Lisboa, Madrid y Aragón y enlaza con los grandes cables submarinos de comunicaciones que llegan desde Estados Unidos y Europa, lo que convierte a la comunidad en uno de los enclaves más atractivos para el desarrollo de infraestructuras digitales.

Más de 500 empleos en operación

La compañía estima que la construcción del complejo generará alrededor de 5.000 empleos (1.109 serán directos, 2.722 indirectos y 1.209 inducidos), mientras que la fase de explotación creará 520 (196 puestos directos, 216 indirectos y 108 inducidos) vinculados a sectores como la industria tecnológica, la logística, la seguridad, los servicios profesionales o la industria auxiliar. Merlin priorizará la contratación local y comarcal, favoreciendo que el retorno económico de la inversión permanezca en Aragón.

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Con esta inversión, equivalente aproximadamente al 2,5% del PIB aragonés, Merlin consolida su apuesta por la comunidad, donde prevé desarrollar más proyectos de centros de datos. La compañía cuenta ya con instalaciones operativas en Madrid, Barcelona y Álava y nuevos desarrollos en Lisboa y Zaragoza, dentro de una plataforma que superará los 600 MW IT comprometidos y que la sitúa como uno de los principales operadores ibéricos de infraestructuras digitales para inteligencia artificial y computación en la nube.