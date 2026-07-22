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Ignacio Solsona, abogado, sobre la jubilación parcial: "En la mayoría de casos es económicamente más rentable que la anticipada"

El experto explica en su canal de YouTube cómo funciona el método de cálculo de la pensión de la Seguridad Social

Ignacio Solsona, abogado laboralista, avisa sobre las pensiones: "No todo en la pensión depende de la edad de jubilación"

Ignacio Solsona, abogado

Ignacio Solsona, abogado / Twitter

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

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Cuando se acerca la edad ordinaria de jubilación, muchas personas tienen dudas sobre la prestación económica. La cuantía de la pensión de jubilación depende de varios factores, entre los que destaca la base de cotización y el total de años cotizados en la Seguridad Social.

No obstante, en los últimos años se han producido reformas en la normativa que generan más preguntas a los solicitantes. Por este motivo, el abogado laboralista Ignacio Solsona ha explicado en su canal de YouTube 'Laboroteca' cómo funciona el método de cálculo de la pensión de la Seguridad Social.

Un jubilado calcula su pensión

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Según el experto en jubilaciones, el artículo 210 indica que "el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación contributiva es de 15 años". Al cumplir este periodo de tiempo, el trabajador puede acceder a una pensión contributiva con el 50% de la base reguladora.

A partir del mínimo de 15 años cotizados, cada año adicional trabajado mejora progresivamente el importe final de la pensión. En este contexto, la vida laboral es la que determina el resultado de la prestación económica. Para calcular la base reguladora, hay que sumar todas las bases de cotización.

Una jubilada consulta su ordenador

Una jubilada consulta su ordenador / Eugene Barmin / Freepik.

Solsona explica que "por cada mes cotizado adicionalmente, se incrementará este porcentaje un 0,19%". Por otra parte, la Seguridad Social también recoge situaciones donde la cotización se produce de manera simultánea en varios regímenes.

Así lo explica el abogado laboralista: "Si una persona está cotizando 1.500 euros como trabajador por cuenta ajena y, al mismo tiempo, se da de alta como autónomo y suma esa cotización de 950 euros mensuales, que es la mínima, durante diez años, la pensión de jubilación se incrementa de los 1.527 a los 1.881 euros".

En este caso, se produce una diferencia de 350 euros al mes por 14 pagas que se mantendrá en la pensión de jubilación. Ahora bien, el sistema de la Seguridad establece un límite por el cual no se puede superar el 100% de la base reguladora, sin importar la cotización.

Solsona recuerda las diferencias entre las distintas modalidades de jubilación. Al hablar de la jubilación parcial, el laboralista avisa que "en la mayoría de casos es económicamente más rentable que la anticipada". Sin embargo, es importante estudiar cada caso individualmente porque no todo el mundo puede acceder a la jubilación parcial.

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Por último, el divulgador recuerda en su vídeo que planificar la jubilación con tiempo es fundamental. En este contexto, los últimos años de la carrera profesional pueden determinar la cuantía definitiva de la pensión.

Fuente: Sport

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