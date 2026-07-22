La CNMV autoriza la OPA de exclusión de cotización de Ercros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión de cotización de Ercros, que ha sido formulada por Bondalti Iberica, según ha informado en un comunicado.

La oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, del que hay que excluir el 77,23% titularidad de Bondalti, adquirido tras la OPA sobre la empresa y que han sido inmovilizadas hasta la finalización de la operación.

El camino hacia la exclusión

El precio ofrecido es 3,505 euros por acción y ha sido fijado de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y 10 del Real Decreto de Opas. El plazo de aceptación de la oferta será de 49 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, y finalizará también en día hábil bursátil.

Los valores quedarán excluidos de negociación cuando se haya liquidado la operación, a no ser que se cumplan los requisitos para la venta forzosa, que el oferente exigirá y, en ese caso, la exclusión se producirá cuando se liquide la venta forzosa.

Una aceptación del 77,23%

A finales del pasado mes de marzo se conoció que el 77,23% de los accionistas de Ercros, titulares de 70.615.637 acciones, respaldaron la operación, por lo que dichos títulos fueron adquiridos por Bondalti en efectivo a un precio de 3,505 por acción, con una inversión total de 247,5 millones.

"Hemos alcanzado un hito importante con el éxito de la OPA sobre Ercros, ahora es momento de empezar a trabajar. El entorno actual es muy exigente y solo a través de un esfuerzo conjunto de los equipos de ambas compañías podremos avanzar con éxito y generar valor", aseguró en aquel momento el presidente de Bondalti, Joao de Mello.

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Asimismo, el directivo luso aseveró que la compañía pretende ser "un actor relevante en el mercado europeo" y se mostró convencido de que Bondalti tiene capacidades para hacerlo, pero ve mucho camino por recorrer. Bondalti ha reafirmado su compromiso con los clientes y proveedores de Ercros, asegurando que las relaciones comerciales continuarán desarrollándose como hasta ahora "con el propósito de reforzar capacidades y recursos para acompañar el desarrollo del negocio", indican desde la empresa.