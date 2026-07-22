Inversión inmobiliaria
Carlos Galán, experto en inversión inmobiliaria: "La disciplina gana al impulso siempre"
Un inversor inmobiliario exitoso debe saber analizar, mantener liquidez y, sobre todo, tener la disciplina de decir que no a oportunidades no rentables
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A la hora de moverse en el mercado de la vivienda, no muchos saben cómo se puede actuar de forma adecuada, así como conseguir resultados significativos.
En vista de ello, Carlos Galán, experto e inversor inmobiliario, nos cuenta los cinco hábitos que debe tener un buen inversor inmobiliario y que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Saber analizar y la importancia de una buena liquidez
El primero de ellos es no comprar por impulso. En este caso, un buen inversor no debe comprar simplemente porque se le presente una posible oportunidad, sino que los números tiene que cuadrar. "Si una operación no tiene sentido, la deja pasar", asegura.
Otro aspecto clave sería analizar antes que visitar, teniendo en cuenta factores como el precio por metro cuadrado, rentabilidad, zona y la demanda del alquiler. Para Galán, la visita no puede ser el primer paso.
A continuación, es aconsejable tener siempre liquidez, es decir, tener una parte de nuestro dinero guardada, ya sea para destinarla a reformas, imprevistos o nuevas oportunidades que se presenten.
Pensar a largo plazo y saber decir que no
Un elemento que puede ser fundamental es pensar a largo plazo, ya que un buen inversor "no busca hacerse rico con una operación". Al contrario, un buen experto repite el proceso una y otra vez, por lo que termina marcando la diferencia.
Con todo ello, hay un último hábito que define al inversor inmobiliario según Galán, y es que "sabe decir que no". En pocas palabras, no todos los pisos pueden ser una gran oportunidad.
De hecho, la mayoría de oportunidades no son beneficiosas, e incluso las mejores inversiones a veces pueden ser las que has rechazado.
Para el inversor, la diferencia no está en encontrar más pisos, sino en tomar mejores decisiones. "La disciplina gana al impulso siempre", concluye.
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