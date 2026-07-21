Noel factura 727 millones en 2025, un 9,5% más, con las exportaciones ya aportando la mitad del negocio

El grupo alimentario Noel cerró 2025 con una facturación récord de 727 millones de euros, un 9,5% más que el año anterior, en un ejercicio marcado por el avance de las exportaciones, que ya aportan la mitad de sus ingresos, y el fuerte crecimiento de sus nuevas líneas de negocio, muchas de ellas impulsadas a través de dquisiciones de empresas alimentarias.

La compañía, con sede en Sant Joan les Fonts (Girona), también elevó un 6% su volumen de producción, hasta las 134.848 toneladas.

El negocio internacional ya aporta la mitad de los ingresos

Y aunque España continúa siendo el principal mercado del grupo, con unas ventas de 380 millones de euros, un 10,1% más que en 2024, es el negocio internacional el que gana cada vez más peso en sus cuentas. En la actualidad, las exportaciones generan aproximadamente el 50% de la facturación, con Europa como principal motor de esa expansión exterior.

Por segmentos, la división cárnica sigue siendo el principal negocio de Noel. Dentro de ella, destaca el crecimiento en el segmento del jamón cocido loncheado, donde la empresa alcanzó una cuota del 23,9% del mercado nacional, frente al 22,7% del ejercicio anterior. No obstante, el grupo también aceleró su estrategia de diversificación.

Imagen del jamón loncheado de Noel / Cedida

En concreto, las nuevas categorías de alimentación aportaron 70,2 millones de euros de ingresos en 2025, un 96,7% más que un año antes, impulsadas por compañías participadas como Tap Tap Food (gazpachos y salsas), The Juicy Group (jugos y helados de fruta) y Global Art Cooking, especializada en platos preparados junto al chef Nandu Jubany.

Para reforzar esta línea de negocio, el grupo invirtió otros 16 millones de euros en una nueva planta de producción en Vic y en la ampliación de las instalaciones de Tap Tap Food, con el objetivo de triplicar su capacidad productiva y responder a la creciente demanda internacional.

Más inversión en industria y digitalización

"2025 ha sido un año en el que hemos continuado consolidando nuestro modelo empresarial", señaló el codirector general Albert Boix, quien atribuyó la evolución del ejercicio al buen comportamiento del negocio cárnico y al crecimiento en los mercados internacionales. Por su parte, el también codirector general, Xavier Boix, destacó la apuesta por la innovación y la diversificación para desarrollar nuevas categorías de alimentación.

En paralelo al crecimiento comercial, Noel destinó 28,3 millones de euros a reforzar su capacidad industrial, la digitalización y la sostenibilidad de sus plantas. Entre las principales actuaciones figuran la instalación de una nueva línea automatizada para productos de snacking, la construcción de dos depuradoras de agua —en Sant Joan les Fonts y Teruel— y la digitalización de su planta de despiece de Olot mediante tecnologías de industria 4.0 para mejorar la trazabilidad y la gestión de datos en tiempo real.

Noticias relacionadas

Fundada en 1940, Noel cuenta actualmente con unos 3.000 empleados, 16 centros de producción repartidos por España y presencia comercial en 66 países.