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Nacho de la Calzada, abogado laboralista, alerta del truco que usan las empresas para bajarte el sueldo sin que te des cuenta: "Revisa tu nómina"

El experto explica que el cambio puede producirse cuando disminuye la retención del IRPF pero se reduce el salario bruto para mantener el mismo sueldo neto, una práctica que considera ilegal

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre la desconexión digital: "Estar contratado no significa estar disponible todo el día"

Nacho de la Calzada explica lo que hacer en estos casos

Nacho de la Calzada explica lo que hacer en estos casos / ED

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Luis Miguel Mora

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Seguro que alguna vez has revisado tu nómina y te has llevado la sorpresa de comprobar que has cobrado menos que el mes anterior. Esta situación es más habitual de lo que muchos trabajadores creen y puede deberse a varios factores. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como Un Tío Legal (@laboral_tips), explica uno de los motivos más frecuentes por los que puede producirse esta diferencia.

Muchos trabajadores revisan únicamente la cantidad que reciben cada mes en su cuenta bancaria, pero pasan por alto un dato que puede esconder una reducción salarial. Según explica el experto, el primer paso para detectar este tipo de situaciones es analizar la nómina completa, no solo el importe final que se cobra.

"Tu empresa puede que te haya cambiado el sueldo sin que te enteres, así que coge tu nómina que vamos a revisarlo"

Nacho de la Calzada

— Abogado laboralista

La clave está en el salario bruto, no en el dinero que llega a la cuenta

Nacho recuerda que una nómina se divide en dos grandes bloques. Por un lado, aparecen los devengos, donde figuran conceptos como el salario base, complementos, pluses o pagas extraordinarias. Por otro, las deducciones, entre las que se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF.

Es en este último apartado donde pueden aparecer los problemas. El abogado explica que el porcentaje de retención del IRPF no es fijo, sino que depende de la situación personal y familiar de cada trabajador. Tener hijos, un grado de discapacidad o una modificación en los tramos del impuesto puede hacer que Hacienda reduzca la cantidad que se descuenta cada mes.

En circunstancias normales, cuando baja la retención del IRPF, el salario bruto permanece igual y el trabajador cobra más dinero neto, ya que soporta una menor deducción.

El salario neto puede esconder una rebaja salarial

El problema aparece en aquellas empresas que pactan con sus empleados un salario neto mensual en lugar de un salario bruto.

Una mujer comprueba su nómina.

Una mujer comprueba su nómina. / Freepik

Como ejemplo, Nacho plantea el caso de un trabajador que percibe 1.500 euros netos con una retención del 10 %. Si posteriormente esa retención baja al 5 % por un cambio en la normativa o por su situación personal, el empleado debería recibir un salario neto superior, ya que el descuento fiscal es menor.

Sin embargo, el experto denuncia que algunas empresas reducen el salario bruto para que el trabajador continúe cobrando exactamente esos mismos 1.500 euros.

Una práctica que es ilegal

El abogado sostiene que esta actuación constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque supone alterar la retribución del empleado sin seguir el procedimiento previsto en la legislación laboral.

Además, insiste en que una reducción de la retención del IRPF debe beneficiar al trabajador, incluso aunque exista un acuerdo previo para cobrar un salario neto.

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Por ello, recomienda comparar las nóminas anteriores y posteriores al cambio de retención. Si el importe del salario bruto o de la base de cotización ha disminuido mientras el neto permanece igual, considera que existen motivos para revisar la situación y, en su caso, reclamar.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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