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Empresa familiar

La manzana ecológica de Biobosch Organics es galardonada en los Premios BBVA

La empresa familiar también ha sido reconocida por su modelo agrícola, basado en la sostenibilidad y las mejoras del entorno ambiental social

Joan Bosch y Cristina Tersa, socios fundadores de Biobosch, juntamente con Marta Garcia, gestora de pymes de BBVA

Joan Bosch y Cristina Tersa, socios fundadores de Biobosch, juntamente con Marta Garcia, gestora de pymes de BBVA / BBVA

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Redacció

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Biobosch Organics, empresa familiar que desarrolla su actividad desde Marzà i Sant Pere Pescador, ha sido una de las ganadoras de la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles.

El jurado ha distinguido, por un lado, su producto principal: las manzanas ecológicas. Se recogen a partir de septiembre y se conservan para preservar su frescura, su sabor, su textura y, especialmente, su carácter crujiente. La calidad del producto ha sido reconocida anteriormente con galardones a la Manzana Golden más crocante y la mejor Manzana Ecológica, en varias ocasiones.

Por otro lado, los galardones de BBVA también han servido para poner en valor el modelo agrícola de esta empresa familiar, basado en la sostenibilidad y las mejoras del entorno ambiental social. Por ejemplo, Biobosch Organics ha instalado paneles solares, sistemas de acumulación de agua y sondas de riego que permiten adaptar el consumo hídrico a las condiciones de cada finca. La empresa también utiliza equipos de refrigeración con líquidos de bajo impacto ambiental, envases de cartón reciclable de proximidad y compost elaborado a partir de los restos vegetales.

Parte de una propuesta gastronómica

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocen cada año diez iniciativas del ámbito agroalimentario, desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca, la elaboración y la transformación de alimentos, que han integrado la sostenibilidad en el modelo de negocio.

Como parte del reconocimiento, los productos seleccionados protagonizarán una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca y contarán con un plan de difusión nacional para ampliar la visibilidad de los proyectos y acercar el trabajo a nuevos públicos.

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La elección de los ganadores ha correspondido a un jurado formado por expertos de BBVA, el Celler de Can Roca y el Centre Tecnològic BETA, que ha actuado como oficina técnica especializada.

Fuente: Diari de Girona

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