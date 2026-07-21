Recortes en la pensión de jubilación
¿Jubilarse antes o después? Estas son las penalizaciones y recompensas sobre la pensión
Los trabajadores pueden jubilarse anticipadamente si cumplen 35 años cotizados, aunque la cuantía final de su pensión se verá reducida
Ni 44 años cotizados salvan ya la jubilación: el recorte de la Seguridad Social en las pensiones que muchos descubren demasiado tarde
La Seguridad Social permite a los trabajadores jubilarse de forma anticipada, en concreto, hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. A cambio, la persona debe demostrar al menos 35 años cotizados.
Reducciones en la pensión al adelantar la jubilación
Asimismo, la edad para retirarse anticipadamente se encuentra entre los 63 años y los 64 años y 10 meses. Sin embargo, esta modalidad no tiene por qué ser la mejor para todas las personas, ya que puede generar coeficientes reductores.
El rango de pensión reducido puede oscilar entre el 2,81% y un 21% de la cuantía final de la pensión. Este porcentaje sería diferente en función de los años trabajados y el número de meses adelantados.
Por ejemplo, si el contribuyente cotiza menos de 38 años y 6 meses, y decide jubilarse dos años antes de lo que corresponde, entonces su prestación se vería reducida en un 21%. Al contrario, si se retira solo un año antes, la reducción disminuiría hasta el 5,5%.
La jubilación demorada como alternativa para aumentar la prestación
En vista del envejecimiento general de la población, las autoridades promocionan cada vez más la jubilación demorada como la opción ideal. De esta forma, se pretende desincentivar los adelantos en la jubilación, recompensando a las personas que deciden trabajar más años.
Como recompensa por ello, al elegir la jubilación demorada, la prestación se podría incrementar un 4% por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Otra alternativa sería recibir la indemnización en forma de pago único, que puede oscilar entre los 4.800 y 13.500 euros.
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