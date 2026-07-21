Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley antitabacoBarcelonaNotarioFerran TorresEspañaBadia del VallèsMundial 2026Ola calor
instagramlinkedin

El Ibex 35 sube mientras se enfrían los temores sobre la IA y el Brent cae debajo de los 90 dólares

Los inversores muestran optimismo con la vuelta a la calma en Asia y la corrección del crudo, mientras se preparan para los resultados empresariales

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los inversores han vuelto a comprar tras varias sesiones en rojo, impulsadas por los temores en torno a la inteligencia artificial (IA) y el recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán. Este martes, los índices europeos vuelven a terreno positivo, mientras el petróleo retrocede desde sus máximos mensuales. El Brent, referencia europea del crudo, ha caído por debajo de los 90 dólares el barril, a medida que los mercados descuentan un menor riesgo. El Ibex 35 sube un 0,34% y se acerca de nuevo a los 19.300 puntos

Parte de esta actividad compradora se ha visto impulsada por el retorno a la calma en Asia, el mercado más afectado por la ola de ventas de acciones de chips y de IA en las últimas sesiones. El índice surcoreano, el Kospi, subió un 3,56% este martes tras perder más del 25% en el último mes debido a los temores sobre la IA.

En el parqué de Madrid, los inversores centran su atención en la temporada de resultados del último trimestre, que dará comienzo este miércoles con los bancos. Otro factor clave serán los resultados de los gigantes tecnológicos como Tesla, Alphabet y Microsoft en Wall Street esta semana.

Noticias relacionadas

En el ámbito geopolítico, Washington volvió a arremeter contra su vecino del norte, Canadá, con la amenaza de aranceles de hasta el 50% la pasada noche. La medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se produce apenas un día después de que los líderes de ambos países y de México celebraran la final del Mundial en Nueva York.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
  2. La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares
  3. Una reportera de 'D Corazón' sufre para frenar a la abuela de Lamine Yamal por saltarse las normas de TVE
  4. ¿Qué dice la prensa argentina del partido? Rendidos a España y agradecidos a una generación albiceleste dorada
  5. El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O
  6. DAZN reacciona a la brutal agresión del argentino Paredes a Eric y Gavi tras perder el mundial: 'Lamentable y vergonzoso
  7. Ferran conduce a España al delirio de su segundo Mundial frente a la Argentina de Messi
  8. España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026

El Ibex 35 sube mientras se enfrían los temores sobre la IA y el Brent cae debajo de los 90 dólares

El Ibex 35 sube mientras se enfrían los temores sobre la IA y el Brent cae debajo de los 90 dólares

Más pet friendly, más person friendly: la tendencia de sofás resistentes a niños, mascotas y vida real

Más pet friendly, más person friendly: la tendencia de sofás resistentes a niños, mascotas y vida real

Nuevo paso de la gigafactoría de IA de Móra la Nova: el Govern autoriza el suministro eléctrico necesario

Nuevo paso de la gigafactoría de IA de Móra la Nova: el Govern autoriza el suministro eléctrico necesario

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

Nacho de la Calzada, abogado laboralista, alerta del truco que usan las empresas para bajarte el sueldo sin que te des cuenta: "Revisa tu nómina"

Nacho de la Calzada, abogado laboralista, alerta del truco que usan las empresas para bajarte el sueldo sin que te des cuenta: "Revisa tu nómina"

Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

¿Padres divorciados en plena batalla judicial? Esto es lo principal que va a tener en cuenta un juez

¿Padres divorciados en plena batalla judicial? Esto es lo principal que va a tener en cuenta un juez