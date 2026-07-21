El Ibex 35 cierra con un avance del 0,8% y los inversores comienzan a olvidar la tensión en Ormuz

El IBEX 35 cierra la sesión de este martes con una leve subida del 0,9%. Los inversores mantienen su fe en las empresas españolas y comienzan a dejar atrás las preocipaciones del estrecho de Ormuz. Pese a ello, el petróleo sigue con precios altos y el barril de Brent sigue acercándose a los 92 dólares.

Una jornada positiva en la que el selectivo español ha llegado a los 19.379 puntos, aún lejos de los 20.000. La nota dominante en esta jornada la han dado los bancos. CaixaBank ha conseguido la mayor subida de los 35 (+3,32%) y Unicaja el tercer mayor ascenso (+2,16%). Seguido de la entidad catalana se encuentra el Banco Sabadell, que ha experimentado un aumento del 1,94%.

Estos datos confirman recuperar la cota de los 19.300 puntos y se puede prever que se podría mantener el nivel a un corto plazo, aunque pendientes del conflicto geopolítica y la política económica de Estados Unidos dirigida por Donald Trump.

El optimismo de los mercados en los bancos se basan principalmente en que se espera unos resultados sólidos y la posibilidad de que el Banco Central Europeo vuelva con las políticas de subidas de tipos de interés a partir de septiembre.

Por otro lado, el farolillo rojo del mapa es Amadeus y Cellnex, con una caída del 1,88%y 1,63%, respectivamente. Una jornada marcada por la estabilidad en la que la mitad de las empresas apenas varía un 1% el valor de sus acciones en el parque madrileño en la jornada de este martes.

"El sentimiento positivo se extiende al resto de mercados bursátiles. Tanto el S&P 500 como el Euro Stoxx 50 registran avances similares a los del índice español, mientras que en Wall Street destaca el repunte del Nasdaq 100, que suma un 1,3% en la apertura. No obstante, el mayor protagonismo corresponde a las bolsas asiáticas: el China A50 sube un 2,4%, el Nikkei 225 gana un 3,26% y el KOSPI avanza un 3,56%. Estas revalorizaciones permiten recuperar parte de las pérdidas recientes, en un contexto en el que el mercado evalúa el potencial de la inteligencia artificial desarrollada por la china Moonshot y la capacidad del país para crear modelos avanzados con costes más reducidos", ha señalado Adrián Hostaled, Analista de XTB.

El repunte este martes ha sido común en todos los principales mercados europeos. Londres ha subido un 0,58%; París, un 0,28%; Fráncfort, un 0,66%; y Milán, un 0,81%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent subía un 2,65% al cierre de la sesión europea, hasta los 91,58 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 85,51 dólares, un 2,74% más.

Contexto geopolítico y aranceles de Trump

En el plano geopolítico, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó este martes una nueva ofensiva contra activos militares de Estados Unidos (EE. UU.) en Bahréin y Kuwait. Según afirmó Teherán, la operación buscaba provocar una "noche negra" para las fuerzas estadounidenses mediante ataques dirigidos contra sistemas de defensa y radares desplegados en ambos países.

La Guardia Revolucionaria justificó la ofensiva como una medida para "castigar al Ejército estadounidense asesino de niños" por, según sostiene, alterar la seguridad del estrecho de Ormuz y violar el espacio iraní. La operación incluyó tres ataques: uno contra Bahréin y dos contra Kuwait, todos ellos orientados a inutilizar las capacidades de vigilancia y defensa de Estados Unidos en la región.

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Por otro lado, con la mirada puesta en La Casa Blanca, el Gobierno estadounidense ha anunciado aranceles del 50% a algunos productos canadienses en respuesta a la "discriminación" que atribuye Washington sobre algunas empresas estadounidenses.