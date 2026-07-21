El Gobierno vuelve a aprobar el mismo techo de gasto y la senda de déficit que rechazó el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, conocido como techo de gasto, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas entre 2027 y 2029. La decisión llega después de que el Congreso de los Diputados rechazara la pasada semana la propuesta del Ejecutivo.

La Cámara Baja sometió el pasado martes a votación por primera vez la senda de estabilidad planteada por el Gobierno. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, optaron por la abstención.

La votación concluyó con 167 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones, por lo que la propuesta no logró superar el trámite parlamentario.

Tras esa derrota, el Ejecutivo ha aprobado nuevamente la misma senda de estabilidad y volverá a remitirla al Congreso. La propuesta será previsiblemente rechazada otra vez en la votación prevista para el jueves 23 de julio.

En caso de que se produzca un segundo rechazo, el Gobierno podrá continuar con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, aunque deberá hacerlo con una hoja de ruta fiscal más restrictiva para las comunidades autónomas. Este escenario, no obstante, respetaría los márgenes fiscales establecidos por la Unión Europea.

El objetivo del Ejecutivo es cerrar primero el contenido de las cuentas públicas dentro de la coalición y comenzar posteriormente las negociaciones con los grupos parlamentarios. La intención es presentar el proyecto presupuestario a la vuelta del verano.

Déficit del 1,8% en 2027

La senda de estabilidad aprobada por el Gobierno establece para el conjunto de las administraciones públicas un déficit equivalente al 1,8% del producto interior bruto en 2027. El desequilibrio se reduciría al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029.

La Administración Central asumiría la mayor parte del déficit, con unos objetivos del 1,5% del PIB en 2027, del 1,4% en 2028 y del 1,3% en 2029.

Por su parte, las comunidades autónomas dispondrían de un objetivo de déficit del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios. Este margen fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al voto en contra de los consejeros autonómicos del PP.

Según los cálculos de Hacienda, ese objetivo proporcionaría a las autonomías un margen fiscal de 5.849 millones de euros.

Aunque el 0,1% se plantea inicialmente como una referencia conjunta para todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda se ha mostrado dispuesto a negociar una distribución asimétrica del déficit, en función de la situación fiscal de cada territorio.

En cuanto a las entidades locales, los ayuntamientos deberán mantener el equilibrio presupuestario durante los tres años incluidos en la senda.

La Seguridad Social, por su parte, contará con un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027, que se reducirá al 0,1% tanto en 2028 como en 2029.

Reducción progresiva de la deuda pública

El Gobierno también prevé que la deuda pública mantenga una trayectoria descendente durante los próximos tres años. La ratio se situaría en el 97,6% del PIB en 2027, bajaría al 96,4% en 2028 y alcanzaría el 95,3% en 2029.

Para el conjunto formado por la Administración Central y la Seguridad Social, el objetivo de deuda se ha fijado en el 77,6% del PIB en 2027. Posteriormente, deberá reducirse al 77% en 2028 y al 76,6% en 2029.

En el caso de las comunidades autónomas, la ratio deberá situarse en el 18,9% del PIB en 2027, frente al objetivo del 19,7% establecido para 2026. La previsión contempla una reducción adicional hasta el 18,3% en 2028 y el 17,7% en 2029.

Las entidades locales deberán mantener su deuda en el 1,1% del PIB durante 2027 y 2028, para reducirla al 1% en 2029.

Hacienda ha establecido además una regla de gasto del 4% en 2027, del 3,8% en 2028 y del 3,6% en 2029.

Un techo de gasto récord de 226.032 millones

Junto con los objetivos de estabilidad, el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero para 2027. Esta cifra, a diferencia de la senda de déficit, no debe someterse a votación en el Congreso.

El techo de gasto se elevará hasta el récord de 226.032 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% respecto a 2026.

En términos absolutos, el límite de gasto nacional aumentará en 14.006 millones de euros frente al del ejercicio anterior.

Si se compara con el techo de gasto que incluía los fondos europeos, el incremento será de 9.855 millones de euros, equivalente a un 4,6%.

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La diferencia está condicionada por la finalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el próximo 31 de agosto. A partir de esa fecha, ya no podrán utilizarse recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.