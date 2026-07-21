El Gobierno reactiva el plan de ayudas de hasta 4.500 euros para adquirir un coche eléctrico

El Gobierno mantiene el pie en al acelerador hacia un país más descarbonizado. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula el nuevo Plan Auto+, un programa de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados dotado con hasta 400 millones de euros. Las subvenciones, que tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, permitirán a quienes adquieran un vehículo sostenible recibir hasta 4.500 euros de ayuda.

El programa está dirigido a particulares, trabajadores autónomos, pymes y micropymes. En el caso de las personas físicas, solo podrá solicitarse una ayuda por vehículo, mientras que las empresas podrán beneficiarse de subvenciones para un máximo de diez vehículos.

Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha explicado que las solicitudes podrán tramitarse a través de una plataforma telemática, bien directamente por los beneficiarios o mediante concesionarios y empresas de renting o leasing financiero.

Según el dirigente socialista, el objetivo del plan es impulsar la compra de vehículos "eléctricos, económicos, europeos y españoles", priorizando los modelos 100 % eléctricos con un precio inferior a 35.000 euros. A su juicio, esta iniciativa contribuirá a acelerar la transformación del mercado y el avance de la movilidad eléctrica.

(I-D) El ministro e Industria y Turismo, Jordi Hereu; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, M / Eduardo Parra - Europa Press

El ministro también destacó la evolución positiva del mercado español, donde los vehículos electrificados representaron el 23% de las matriculaciones del último mes. En el primer semestre del año, las ventas de este tipo de vehículos crecieron un 39%, hasta alcanzar las 154.271 unidades. Por su parte, el mercado de turismos electrificados registró un incremento del 20,4%, con 29.791 matriculaciones y una cuota de mercado del 23,2%.

Hereu ha sacado pecho del compromiso que tiene el Gobierno central con la reindustrialización hacia un sector que deja atrás la huella de carbono y pone el foco en la electrificación siempre anteponiendo la transición energética

Hasta 4.500 euros para vehículos eléctricos fabricados en Europa

El Plan Auto+ sustituye al anterior programa Moves III e incorpora un nuevo criterio destinado a favorecer la producción europea y española. En concreto, hasta un 25 % del importe de la ayuda dependerá de que el vehículo haya sido fabricado en Europa.

Los turismos con etiqueta ambiental Cero —vehículos eléctricos e híbridos enchufables— podrán recibir una ayuda de hasta 4.500 euros, siempre que su precio no supere los 35.000 euros (antes de impuestos y tras aplicar los descuentos comerciales) y que su fabricación se haya realizado en Europa.

Las ayudas también alcanzarán a furgonetas y vehículos comerciales ligeros de hasta 3,5 toneladas, que podrán optar a subvenciones de hasta 5.000 euros, sin límite de precio.

Además, en ambos casos, los concesionarios deberán aplicar un descuento adicional mínimo de 1.000 euros sobre el precio de venta del vehículo.

La fórmula "EEE": Eléctrico, Económico y Europeo

El nuevo sistema de incentivos se basa en la denominada fórmula EEE (Eléctrico, Económico y Europeo), mediante la cual la cuantía de la ayuda dependerá de tres criterios.

Para acceder a la ayuda máxima de 4.500 euros, el vehículo deberá cumplir los siguientes requisitos: Ser un turismo 100% eléctrico, condición que representa el 50 % de la ayuda, tener un precio inferior a 35.000 euros, lo que supone otro 25% de la subvención, haber sido ensamblado en Europa y contar con una batería cuya fabricación se haya realizado, al menos en parte, en territorio europeo, requisito que aporta el 25% restante.

En el caso de los híbridos enchufables (PHEV) o de autonomía extendida (REEV) con etiqueta Cero, la ayuda máxima será de 3.375 euros, siempre que cumplan también los requisitos de precio y fabricación europea.

La aprobación de esta medida, anunciada este martes, se produce varios meses después de que el sector reclamara la activación oficial del Plan Auto+, presentado en diciembre de 2025 y cuyas bases se dieron a conocer el pasado febrero. Aunque las ayudas entrarán en vigor una vez se publiquen en el BOE, la industria confía en que el Gobierno amplíe los incentivos para reforzar aún más la demanda.

El sector advierte de que la dotación inicial prevista, de 400 millones de euros para la adquisición de vehículos electrificados —eléctricos e híbridos enchufables—, podría resultar insuficiente para cubrir todo el ejercicio. Según sus estimaciones, los fondos podrían agotarse entre los meses de septiembre y octubre.

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Pese a que desde una parte de la industria exigen más incentivos al Gobierno central, Hereu ha señalado que es suficiente la cantidad otorgada: "Acabamos de aprobar las bases reguladoras con dotación de 400 millones. No tenemos esta percepción de que se acaben y se agoten en septiembre. Por tanto, en este sentido de momento creemos que con 400 podremos afrontar bien el año".