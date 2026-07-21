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Macroeconomía

El déficit comercial aumenta un 16,6% hasta mayo

Las importaciones crecieron un 3,1%, hasta 190.682,6 millones, mientras que las exportaciones moderaron su avance, al 1,3%, hasta los 165.588,2 millones

Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía. / EFE

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EFE

Madrid
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El déficit comercial ha aumentado un 16,6% en los cinco primeros meses del año, hasta alcanzar 25.094,4 millones de euros, por las mayores importaciones, que marcaron récord y recogieron el impacto del encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Según los datos de la balanza comercial publicados este martes por el Ministerio de Economía, las importaciones crecieron un 3,1%, hasta 190.682,6 millones, mientras que las exportaciones moderaron su avance, al 1,3%, hasta los 165.588,2 millones. Así, la tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 86,8%, 1,6 puntos inferior a la de hace un año (88,4%) y la más baja desde 2022.

Las importaciones de productos energéticos crecieron un 8,7% con el cierre del estrecho de Ormuz, llegando las compras de petróleo a encarecerse el doble que hace un año, siendo los principales países suministradores Libia, Kazajstán, Nigeria o Países Bajos y teniendo una aportación de 1,7 puntos.

No obstante, sin contar con la factura energética, el déficit comercial de los cinco primeros meses fue de 10.018,6 millones, superior a los 7.000,7 millones del mismo periodo de 2025. Esto se debe al impacto que también tuvo el aumento de las importaciones de bienes de equipo, pero también de automóviles principalmente de China, Reino Unido, Alemania, Japón.

Por el contrario, destaca el descenso de las compras de medicamentos (1,1 puntos menos) a Estados Unidos, Italia, China o Alemania; y de gas ( 0,5 puntos menos) también a Estados Unidos y a países como Argelia, Angola o Catar.

La mayor aportación en el crecimiento de las exportaciones hasta mayo fue la de la venta de petroleo a países como Portugal, Libia, Guinea o Malta (1,1 puntos), así como la de minerales a China, Italia, Alemania o Bélgica (0,6 puntos). Y la menor, las inferiores ventas de productos químicos orgánicos, principalmente a Países Bajos, Panamá, Bélgica o Francia, restando 1,1 puntos.

El mayor sector exportador fue el de la alimentación, bebidas y tabaco con casi 1 de cada 5 euros vendidos en el exterior (19,6% del total), si bien en los cinco primeros meses las ventas cayeron el 1,4%. Otro euro de cada 5 vendidos en el exterior es para el sector de los bienes de equipo (19,4%), cuyas exportaciones aumentaron un 5,2%.

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En el capítulo importador destaca el sector de los bienes de equipo, que aglutina el 23,3% del total importado, tras aumentar las compras un 5,6%. Por áreas geográficas, la zona del euro se lleva el 54,5% de las exportaciones, en particular Francia (13,8% del total), Alemania (10,2%), Portugal (9,3%) e Italia (8,6%). Los países a los que más compra España son Alemania (11,2%) y China (10,6%).

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