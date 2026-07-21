Catalunya invertirá 875.000 euros para convertir residuos agrícolas en fertilizantes y reducir la dependencia exterior

Reducir la dependencia de los fertilizantes químicos importados y apostar por convertir los residuos orgánicos en una nueva fuente de nutrientes para la agricultura. Este es el objetivo con el que el Govern ha aprobado su incorporación al patronato de la Fundació Centre Tecnològic BETA, impulsada por la Universitat de Vic (UVic-UCC), un centro especializado en investigación aplicada en bioeconomía, agroalimentación y sostenibilidad, con una aportación conjunta de 875.000 euros durante 2026.

Tal y como ha explicado el ente público mediante un comunicado, la financiación permitirá reforzar proyectos de investigación e innovación destinados, entre otros objetivos, a desarrollar biofertilizantes a partir de residuos procedentes de explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y otros sectores, con el objetivo de avanzar hacia un modelo agrícola más circular y menos dependiente de materias primas del exterior.

A su vez, la incorporación de la Generalitat al patronato responde a la actividad transversal del centro, que conecta tres ámbitos considerados estratégicos por el Govern: la transformación del sistema agroalimentario, la transición ecológica y la generación de conocimiento aplicado que pueda llegar al tejido empresarial. El acuerdo contará con la participación de los departamentos de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; y Recerca i Universitats.

Más de 1,8 millones de inversión pública

Esta nueva aportación se suma a las ayudas que el Departament d’Agricultura ya destinó al Centre Tecnològic BETA entre 2024 y 2025, con una inversión acumulada de un millón de euros. En total, la Generalitat habrá destinado 1,875 millones de euros a reforzar la actividad del centro en los últimos años.

Además, el Govern ha impulsado una nueva sede del centro en Soses (Lleida), ubicada en las instalaciones de FERTIEBRO, un proyecto que busca unir investigación y producción industrial para acelerar el desarrollo de soluciones aplicadas al sector agroalimentario.

Actualmente, la Fundació BETA cuenta con más de 130 profesionales, participa en más de 60 proyectos europeos y se ha consolidado como uno de los principales centros catalanes y estatales en ámbitos como la bioeconomía circular, los sistemas agroalimentarios y la sostenibilidad ambiental.

Menos dependencia de fertilizantes importados

Uno de los principales retos que aborda esta colaboración es la reducción de la dependencia de fertilizantes de síntesis química que, según trasladó semanas atrás el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, desde el inicio de la guerra de Ucrania (en febrero de 2022) y hasta finales de 2025, el incremento medio de los fertilizantes haya sido de un 60%, a lo que se une un aumento de más de un 30% por el conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero pasado. De forma similar, el Govern señala que estos productos están expuestos a una mayor volatilidad de precios y a una elevada dependencia exterior, lo que puede afectar a la competitividad del sector agrícola.

Frente a esta situación, la Generalitat apuesta por recuperar nutrientes procedentes de residuos y transformarlos en productos útiles para el campo. Para que los biofertilizantes puedan convertirse en una alternativa viable, el Ejecutivo considera necesario reforzar la investigación que permita garantizar su calidad, eficacia agronómica y seguridad ambiental.

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La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia catalana del digestato y el Plan de acción 2024-2030, que buscan impulsar un modelo de fertilización basado en la recuperación de recursos y la economía circular.